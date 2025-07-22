葉德嫻相隔8年拍西片《The Ballad of a Small Player》，與哥連法奴做對手戲，贏得多項大獎，曾獲威尼斯影后

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久未在香港露面、77歲殿堂級歌手葉德嫻，終於有新動向。她將會參與金球獎影帝哥連法奴（Colin Farrell）新戲《The Ballad of a Small Player》，在電影公司公布的演員名單，還有另一位香港演員陳法拉演出。這劇將會於10月29日，在Netflix上架。

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根據外國的電影網站，新戲《The Ballad of a Small Player》改編自英國同名輰銷小說，講述一名賭徒（哥連法奴 飾）飽歷滄桑和面對債務困擾，於是決定到澳門生活，後來遇到一個機會遇到救星。這電影預計於10月在Netflix上架。

同時亦公布了金球獎影帝哥連法奴的新戲《The Ballad of a Small Player》演員名單，當中有香港演員葉德嫻以及陳法拉，除此之外，還有奧斯卡金像獎最佳女配角泰迪史雲頓 （Tilda Swinton）。電影已於去年開拍，陳法拉和葉德嫻將會在澳門的賭場中，跟男主角有相遇的對手戲。

77歲的葉德嫻與早期其他香港藝人一樣，多線發展，她除了是香港樂壇殿堂級歌手，當年推出唱片大賣之餘，同時也曾經參加多套電影及劇集演出。電影方面，有搞笑面的《與龍共舞》、《逃學威龍2》、《黑馬王子》等，還有演技出眾的經典作品：《法內情》、《九龍皇后》、《桃姐》等，最近期已是8年前接拍的《明月幾時有》，葉德嫻更憑這套戲在第37屆金像獎頒獎禮上奪得最佳女配角。

葉德嫻對於每個演出都十分認真，事前做足準備功夫，她每次拍戲前都會深入了解角色性格，由劇本第一集看到最尾，清楚其角色背景，再揣摩演技。她家中有很多紀錄片，如要演悲慘角色時，便會參考低下層人士的真實反應，所以她從影以來獲獎無數，多次在台灣金馬獎奪得最佳女主角獎，更在2011年於威尼斯影展奪得最佳女演員。







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