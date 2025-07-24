真相猜情尋｜丁珮揭與李小龍拍拖秘史：佢了不起！巨星猝死真相終極曝光

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李小龍猝逝52年，近來因由方東昇、黃曉瑩和李嘉嘉主持節目《真相猜・情・尋》，連續3集探討巨星突然去世的轟動消息，再度成為城中熱話。昨晚（23日）播出環繞這個題目的最後一集，找到當年第一位目擊事發經過的紅顏知己丁珮訪問。而最後更找來醫生，憑現今的醫學科技，揭開最貼近李小龍猝死真相的版本。

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在李小龍去世後，當時無綫做了個特別節目，由何守信訪問了多位圈中藝人：吳楚帆、陳寶珠、譚炳文、許冠傑和丁珮等。丁珮當日回憶首次與李小龍見面的情況，初次見面時，她跟鄒文懷進入酒店，剛巧遇到李小龍和太太蓮達，由鄒文懷介紹二人認識。丁珮指認識一年，不是經常見面，讚李小龍為人爽直，不會是攻心計的人，對於朋友離世感到很難過。

丁珮回憶過去，接受方東昇及黃曉瑩訪問時表示，自己過去發生過的事，比電影故事情節更峰迴路轉。息影多年，剖白跟李小龍的秘密情史：「佢係一個好有魅力嘅人，佢好鍾意我，可能係情人眼裡出西施，人哋話我唔好但佢覺得我好。我又冇讀書又唔靚女，但我心地好，唔講大話，說話直接，佢話我爽快、心地好，覺得我好好。梗係佢追我，唔通我追佢？」

丁珮還表示，二人認識後愈走愈近，連品味打扮也差不多：「佢鍾意咗我嘅品味，我介紹髮型師佢識，識我之後佢比以前更靚仔，背後啲人講笑叫我係小龍女。」身處巨星猝逝第一現場的丁珮，回憶當晚事發情況，被問為何沒有第一時間呼叫救護車？她說：「佢（鄒文懷）話等佢返嚟，我一個人唔知點做。而且當時我唔知李小龍兩月前昏迷過。佢（平時）有醫生睇，鄒文懷搵唔到佢嘅醫生，但搵到我嘅醫生。我哋係諗住救佢，點會知佢死咗。」她形容為「人算不如天算」，不過以修道理念來說，睡夢中離去是善終。

與此同時，被追問最初為何向外否認李小龍在丁珮家昏迷，後來又改說法一事？丁珮解釋：「佢（鄒文懷）走嗰陣叫我唔好講咁多，我都明白，但我要尊重佢哋意見。」事後知道李小龍離世，26歲的她很害怕，也不知如何疏理情緒。而她自此成眾矢之的，萬夫所指：「乜嘢謠言都有，真係好幼稚，話佢食春藥，叫做西班牙蒼蠅，我一生冇聽過呢啲，因為世界妒忌我，得我一個得到李小龍，我唔想得到佢，但我得到佢。」最後她感激人生中遇上這些事情，以及李小龍，能使她後來得到信仰，潛心修佛。

當年死因庭最後結論，李小龍之死可能由於對藥物敏感致腦水腫，丁珮說：「點解啲人一定要賴我，我真係唔明喎，所有事我都被動。維持幾年，半閉關，我失去我最鍾意嘅人，又最鍾意我嘅人，而家邊個瞓覺，好似我個女瞓覺，我都睇下佢有無死。」

節目最後探討死因報告中「藥物敏感而腦水腫」，找來香港首位藥物敏感醫生、港大免疫及過敏病科專科醫生李曦訪問：「如果佢真係因為藥物敏感致死，應該氣管收窄率會極高，但佢冇。反而話佢腦腫，又唔關藥物敏感事。」

而衛生署法酒科前主任顧問醫生潘偉明，有可能是癲癇症（腦癇）誘發，對於李小龍離世前兩個月也試過昏迷，潘偉明表示，腦癇通常這些情況發生在睡眠時間，他表示李小龍第一次昏迷後回美國睇醫生。最後，節目組找來不願透露身份人士透露，當年集中被談論「藥物敏感致死」一事，但並沒有探討腦癇，可能因為70年代醫療水平問題，又或是有些人希望保護李小龍的形象，才避免把巨星與腦癇扯上關係。

另外，節目今晚將會有新題目，探討彭楚盈白骨案，這件事發生於1999年，她的遺體被發現於油麻地某單位，遺體被發現時估計已死去四年，屍體早已化成白骨。由於骸骨身首異處，而且涉及前政務司司長陳方安生的兄長方曼生，案件被揭發時在香港十分轟動。







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