真相猜情尋｜揭彭楚盈白骨案5大疑點，86歲方曼生再受訪問：好多嘢好政治，我nothing to hide

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繼「李小龍猝死之謎」後，方東昇團隊主持的節目《真相猜‧情‧尋》在昨晚（24日）一集，播出另一疑案「彭楚盈白骨案」。彭楚盈於1999年被發現在油麻地一單位內離奇死亡，更已化成白骨。雖然已開死因庭，但到今時今日都未找到答案。彭楚盈的家人仍然想找出真相，節目組找到與事件有關的86歲方曼生電話訪問，而且還找到了第一個發現骸骨的人做訪問，嘗試深入了解事件。

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模特兒出身的彭楚盈，早年與家人斷絕聯絡，至1999年10月，其骸骨於油麻地華德大廈被發現，該單位屬於前政務司司長陳方安生兄長方曼生所擁有。方曼生已婚，但與彭楚盈有親密關係，事件轟動全城。當時調查很久，但仍然有很多地方未能解釋，最終警方認為死因無可疑而未有召開死因聆訊，並於2001年結案。

彭楚盈家屬爭取到時任律政司司長黃仁龍介入，才成功爭取到在2006年開死因庭，但最終裁定彭死於不幸或意外，案件實在太多疑團亦成為香港奇案之一，到現時仍有不少人談論。節目組找到彭楚盈排第六的胞妹阿詩受訪，她希望知道事情真相的人可以告訴他們一家人。

當日方曼生出席完死因聆訊庭後，曾接受無線訪問，當時他的說話較輕鬆：「我梗係滿意，我個人性格開朗，我覺得我完全冇做錯，還我公道。最主要係如果我真係殺咗人，兩睇囉，而家法庭話我無罪釋放，我梗係好高興啦！」

為此，2025年方東昇團隊再次跟方曼生聯絡，他在電話中訪問：「老實講，呢啲好多嘢係好政治，好坦白講我nothing to hide（沒有隱瞞），死因聆訊庭都講得好清楚。」他還表示已86歲，身體大不如前，原諒他不想再講這件事。彭楚盈六妹阿詩也無奈地表示：「冇嘢好講，相信會有報應嘅。」

方東昇團隊找來大量相關剪報和新聞片段，還有彭楚盈生前的X光片、案發現場照片、彭楚盈遺物、以及死因庭的口供，當中包括因各樣理由、第十日才現身死因聆訊的方曼生的供詞。為了令觀眾更深入了解案件離奇之處，方東昇團隊羅列五大疑點：

1.彭楚盈骸骨身首異處，而且全身赤裸

2.骸骨被發現前一天，方曼生聲稱曾進入單位，但聲稱「看不見」骸骨

3.案發現場垃圾桶留有避孕套，最終未有化驗，重要證物更不翼而飛

4.首名發現骸骨的楊桂財，事前亦曾欠方曼生250萬港元

5.警方最初發現骸骨時，一直循兇殺案方向調查，但最後卻以骸骨發現案作結

同時，當日第一位發現骸骨的人、方曼生前助手楊桂財接受訪問，但不願出鏡，回憶當時的一些細節，他憶述指事發前一日，方曼生找他把單位打掃後放售，翌日自己入屋後見到白骨，屋內沒有臭味，同行親戚以為是標本。隨後他致電方曼生，對方說：「係咩，冇理由，我噚日上嚟閂窗見唔到。」楊桂財指，可能方曼生時運高自己時運低。







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