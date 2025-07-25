Netflix 8月片單：《星期三》第二季開學迎來Lady Gaga擔任老師，允兒新劇《暴君的廚師》穿越做御廚

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即將步入8月，Netflix已經推出了全新片單，最矚目必定是愛登士家族暗黑旋風的回歸，《星期三》第二季即將播出。 同時配合天氣，有火辣辣的《尋找絕配情人：第3季》，情侶配對，有可能遇到幫手撮合，但亦有可能被破壞。最後有少女時代成員允兒新劇《暴君的廚師》，穿越古代做御廚，未播出已經被受關注。

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1.《星期三》（Wednesday）8月6日上架

鬼才導演Tim Burton獵奇風格加暗黑美學，令愛登士家族多年來都深受歡迎。2023 年《星期三》第一季上線一周，全球有3.41億次觀看，刷新Netflix紀錄。兩年後推出第二季，劇情圍繞在《星期三》女主角Wednesday Addams（Jenna Ortega 飾）展開新學年，再次出沒奈落學院的哥德式廳廊，迎戰蓄勢待發的新敵手與新麻煩，她再次要周旋於家人、朋友和老對頭之間。

在第二季，Addams家族會原班人馬演出，同時加插了新角色。在《星期三》第一季，Wednesday改編Lady Gaga 的經典舞曲《Bloody Mary》並加上古怪的舞蹈，成為劇集中亮點之一。在新一季，Lady Gaga將會驚喜出現，客串飾演奈落學院（Nevermore Academy）的傳奇教師 Rosaline Rotwood，又再一次現場演唱一連串精彩組曲《Zombieboy》、《Bloody Mary》、《Abracadabra》。近年在電影圈活躍的Lady Gaga，之前演出《Joker2》《小丑：雙瘋》被觀眾彈到飛起，有指電影為遷就她而加插很多唱歌環節，拖累《小丑》第一集的吸引力，被狠批變歌舞片，希望今次她不會再拖累到愛登士家庭。

2.《暴君的廚師》（待公布）

這套劇未播映已十分轟動韓國，女團少女時代轉戰影視圈，允兒（又名林潤娥）終有新演出，今次跟《浪漫速成班》、《名校的階梯》的新生代男神李彩玟主演。故事再度以韓劇老橋段，從現代穿越回到古代，故事講述法式料理出身、於事業巔峰的完美主義廚師延志永（允兒 飾），意外穿越回到過去，在皇宮中為暴君燕熙君（李彩玟 飾）做御廚，展開一場宮廷浪漫故事。

3.《玻璃之心》7月31日上架

當然少不了日本劇集，集結了人氣男神佐藤健，宮崎悠、町田啟太、志尊淳、菅田將暉等人演出的日劇《玻璃之心》，即將在7月最尾一日上線，也將成為煲劇之選。這劇講述主角是一位充滿夢想的大學生鼓手西條朱音（宮崎悠 飾），後來被樂隊無預警下除名，幸運得到優秀音樂家藤谷直季（佐藤健 飾）賞識的故事，西條朱音加入新樂團，人生有了轉機，把音樂變成熱血的追夢故事。

4.《尋找絕配情人：第3季》8月1日上架

《尋找絕配情人》以無劇本方式，追蹤一班單身男女前往「熱帶天堂」尋覓真愛。大家把握時間跟合眼緣的人培養感情，同時其他參加者可能是「隊友」幫手充當紅娘，亦有可能成為敵手棒打鴛鴦。將會有最合拍情侶，被指派去參加新人約會派對造成混亂的關係，還看最終那對情侶登上冠軍。

Netflix 8月劇集：

8月1 日

《尋找絕配情人：第3季》

8月2日

《夢根成為律師的律師們》

8月6日

《星期三：第2季》第一部曲

8月12日

《最後復活戰》

8月13日

《盲婚試愛：英國篇：第2季》

8月14日

《州長小姐：第1李第2部》

8月15日

《以倖存者之名：深入韓國慘案》

《七龍珠Z：第2季》

《LAZARUS 拉撒路動》

8月20日

《鬼人幻燈抄：第1季》

8月22日

《長話短說》

8月28日

《我與華特家男孩的生活：第2季》

即將上架：

《愛麻夫人熱映中》

《暴君的廚師》

8月上架電影：

8月1日

《愛在牛津的一年》

《以你的名字呼喚我》

《攔截記憶碼》

《劇場版 OVERLORD 聖王國篇動動畫》

8月3日

《WWE SummerSlam:2025》（直播）

8/月13

《指定摘除日》

8月14日

《劇場版物怪：唐傘：第2章：火鼠雙畫》

8月15日

《黑夜終至》

8月21日

《膽大搶金團》

8月28日

《週四謀殺俱樂部》

8月31日

《有病才會喜歡你》

即將上架：

《捲捲初戀》







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