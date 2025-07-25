K-Pop盛事TMA：Stray Kids確定演出 半年30場騷逾百萬人觀看贏G Gragon

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韓風強勁，《2025 The Fact Music Awards》（TMA）即將會在 9 月 20 日於澳門戶外大型場地舉行。大會宣布更多重量級韓團將現身TMA韓國音樂頒獎典禮現場，當中包括Stray Kids、IVE和aespa。Stray Kids近年掀起追星風潮，有韓國媒體盤點了2025年度上半年各個藝人的巡迴演唱會，Stray Kids排第一，暫時開了30場，共有1,221,000人欣賞，還比紅了多年的G dragon更多。

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《2025 The Fact Music Awards（TMA）》之前公布了部分演出名單，包括有NEXZ, BOYNEXTDOOR, NMIXX, NCTWISH, KiiiKiii, Hearts2Hearts, ENHYPEN, TWS, MEOVV, ZEROBASEONE, AHOF及CLOSEYOUREYES等。

而大會最新公布了Stray Kids、IVE和aespa亦會參與是此演出，Stray Kids風潮席捲全球，創造出「SKZ」旋風。組合去年12月發行首張專輯《合（HOP）》，即登上美國 Billboard 200 榜首位置，更成為組合連續第6張勇奪No.1的專輯，打破Billboard自成立以來的紀錄。

Stray Kids現時在歐洲六個地區展開八場巡演，Stray Kids自2018出道以來，以獨有曲風成功打進歐美市場，今年Stray Kids陸續前往拉丁美洲、北美洲、歐洲等地進行巡迴演唱會，持續打造前所未有的紀錄。有韓媒為當地藝人做統計，2025的半年內，暫時開演唱會有最多人數入場的單位，Stray Kids暫時開了30場，總人數數1,221,000人成為冠軍。

東方神起、DAY6、BABYMONSTER、TXT、SEVENTEEN和G dragon權志龍也入十位之內，權志龍相隔8年啟動世界巡迴演唱會，在世界各地也有撲飛潮。他被統計10場演唱會，總人數336,000人觀看，依然十分強勢。

TMA當晚演出有豪華演出陣容外，大會同時為兩大獎項「 Global Hot Star Award」及「Fans N Star Choice Award」進行網上票選活動。將頒發給全球K-Pop粉絲最喜愛的第四、五代K-Pop藝人，而曾在過去一年發行作品的藝人，即自動入圍「Fans N Star Choice Award」。而大會獎項的認受性，令過去不少得獎單位也曾驚喜現身領獎，今年有關入選名單如下：

《2025 The Fact Music Awards》資訊：

日期：2025年9月20日（星期六）

時間：7pm

地點：澳門戶外表演區

票價：$ 2,299/ 1,999 / 1,599/ 1,299 / 999 / 799 （大會設有無障礙通道座位）

［Trip.com 優先預購］

預售時間：2025年7月29日（星期二）上午10時

售票平台：https://hk.trip.com/t/2025TMA

［公開發售］

發售時間: 2025年8月1日中午12時

售票平台：CITYLINE、大麥、Fantopia、澳門售票網







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