58歲蔡一傑腦瘤手術後首次站台表演，擔任陳慧琳演唱會嘉賓盡情獻唱跳動

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陳慧琳昨晚（27日）在香港紅磡體育館舉行演唱會尾場，有老拍檔馮德倫、雷頌德以及草蜢做表演嘉賓。這是蔡一傑自去年尾接受腦腫瘤手術後復工，染了銀灰色頭髮的蔡一傑，台上載歌載舞，又唱又跳魄力驚人。

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陳慧琳的演唱會，每晚都會邀請不同圈中好友擔任表演嘉賓，之前分別有張家輝、張敬軒、鄭伊健等人。昨晚（27日）尾場，就有老柏檔馮德倫和雷頌德，三人大合唱《紀念日》，勾起觀眾不少回憶，他們也開心可以趁機會聚舊。

草蜢同樣是當晚的另一隊表演嘉賓，今次是成員蔡一傑手術後復工重返舞台演出。草蜢與陳慧琳同樣穿上白色舞台服裝，一起合唱兩首經典歌曲《熱力節拍Wou Bom Ba》及《打開天空》。蔡一傑完全沒有留力，在台上大唱大跳，狀態甚勇。

蔡一傑表示陳慧琳是他公布做手術後，第一個關心自己的人，她第一時間發訊息慰問：「佢仲同我講，死啦你個頭開咁大個洞，好心痛啊，你要快啲好番呀！跟住仲要不斷鼓勵我，話我靚仔，光頭都仲係型仔。」蔡一傑笑指上一次與陳慧琳合作已經是10年前的事，相反當年她是做草蜢演唱會嘉賓。

今次，草蜢並非空手上台，除了帶了由蔡一傑創作的新歌《老的辣》之外，蔡一智更向現場觀眾宣布，明年4月草蜢將會舉行入行30年周年紀念演唱會。

58歲蔡一傑去年尾因腦腫瘤，必須要做手術，故當時未能跟草蜢其餘兩位成員蔡一智、蘇志威，一起飛往美國舉行演唱會。留港做手術的他，康復後已立即投入工作籌備演唱會，還積極做運動，近日不時在社交平台分享自己勤力做運動的片段。







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