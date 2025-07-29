錫安教雙氧水能醫百病？袁大明堅持信仰，但身體證實未曾使用

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「錫安教會雙氧水治病？」曾在1996年成為香港大眾的爭議話題，昨晚（28日）起一連兩集的《真相猜‧情‧尋》，探討「錫安教會雙氧水治病？」及「雙氧水以外的錫安教會」。節目找到當年曾經使用雙氧水的信徒接受訪問，並提及飲用後的感受。同時找來當年也大力提倡雙氧水能治病的袁大明再次受訪。與此同時，當日持反對論調的高錦明教授繼續質疑，剪接下二人有如隔空開火爭辯，袁大明在鏡頭前激動反駁。袁大明堅持雙氧水能治病，但他個人卻沒有使用這個療法，反而現在令更多人談論。

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1996 年，錫安教會爆出雙氧水風波，梁日華牧師鼓吹千多名信徒飲用 35％濃度的雙氧水治病，聲稱連愛滋病及癌症也能醫好。節目播出昔日片段之中，有信徒公開大讚雙氧水有效，但也有多 人服用後出現不良副作用。

梁日華曾召開記者會解釋，席上出現一位「特別來賓」，便是提倡自然療法的袁大明，梁日華聲稱是受到袁大明啟發，鼓吹用稀釋雙氧水治病，袁大明全程力挺梁日華。因事件引來太多人談論，令警方後來也介入調查，並拘捕錫安教多人包括梁日華。調查後，最終決定不起訴梁日華，錫安教會在雙氧水風波後轉趨低調。

直到2003年爆發沙士，又再度活躍起來，錫安教會被發現透過免費補習形式、向中、小學生鼓吹喝雙氧水抗沙士，受影響學童多於一千。爭論足足30年，方東昇團隊再次嘗試了解事情，並找到錫安教會多名前信徒。當年大讚雙氧水有用的林先生，事隔30年後受訪，表示記憶模糊，但難忘雙氧水的味道：「好難飲，一滴都難飲。」亦有信徒當日使用蘋果汁配雙氧水，味道難以入口，從此對蘋果汁留下陰影。

今時今日，大家焦點落在當年袁大明力撐雙氧水療法，他再度接受訪問，對著鏡頭也激動堅持自己的論調，表現得甚為激動，大喝一聲是：「Common Sense」（常識），他表示：「全香港人都懵嘅，我要用呢啲方法招攬啲教友？我用咩方法？用毒毒佢哋？common sense，從來冇法例話雙氧水係犯法，好多食品都經過雙氧水處理。氧分療法就係咁平、靚、正，咁有效嘅嘢大部分人唔知，點解你哋咁怕要講真相畀人聽？」

撐還撐，身體也很誠實，袁大明被問到是否曾用這種方法？他就笑笑口說：「我有病人話用雙氧水療法，我唔會，我從來都唔會用，因為我哋有好多同類好嘅方法，絕對安全，我喺自己資料庫講過，但喺我嘅治療中冇用過，因為始終雙氧水嘅味唔係咁好。」而外間也質疑，他如此力撐，卻並沒有使用過，令人難以理解。

同時節目組找來當年已經質疑療效的藥理學專家高錦明教授，今次再接受訪問，並且以生肉做實驗，他當年理論，使用份量不多或不會傷害身體，但若用量偏多會有副作用。節目剪輯後，高錦明和袁大明「你一言我一語」，變得有如隔空開火，各執己見，今晚節目待續。







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