真相猜情尋｜錫安教教友用雙氧水治病去世，傳聞教友「食太陽」儲能量，踢爆梁日華要信徒送高達模型

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錫安教提倡使用雙氧水治療風波，在方東昇和黃曉瑩主持的無綫節目《真相猜‧情‧尋》一連兩集中再度揭開，還成為近日話題。昨晚（29日）一集找到了昔日兩位信徒大爆料，其中有人甘願做「無間道」，收集證據嘗試揭開真相。更找到一個現在仍是教友的信徒，踢爆這荒謬的治療法。

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在《真相猜‧情‧尋》昨晚播出一集，找到了現任信徒「阿威」（化名），現身踢爆，他由朋友介紹下加入錫安教，並未試過飲雙氧水，但曾試過「食太陽」，阿威背著鏡頭不願上鏡，聲音經過處理說出：「我都覺得件事幾詫異，第一日晨早睇日出或黃昏睇日落，又或者唔著鞋喺沙灘或泥地睇太陽10秒，之後不斷遞增時間，（累積）到最後大概45分鐘，就完成『食太陽』，佢理念係太陽開啟你松果體，令你吸收某啲能量，就會唔食嘢，我迫於無奈都有跟。」

阿威更表示，教會在疫情後推行更多「科研」，例如自製芯片送給信徒， 包括有「量子能量芯片」、「有線血清耳機」、「波頻人體修復器」、「量子能量平衡腰帶」等，學者對這些「產品」的整體評價是「無害但無咩用」。

錫安教中亦不時吹虛「末日論」，並且不時要求信徒在末日前買食物，為危機儲糧，前教徒Samuel受訪問時爆料指：「21,000元買一大箱嘢，完全唔抵嘅。」在踏入千禧年的「千年蟲」論，有大量食物要處理：「我夾硬食，有啲真係入唔到口，我掉咗20桶，好似有麥皮、奶粉之類，但連我個女都唔食。」近年，教會推出「避世活動」更是層出不窮，阿威指教會曾為避開海嘯，帶隊逃難到西安，逗留兩、三個月，據他所知，有些教徒為了隨隊辭掉工作。

阿烕更表示教會宗旨時常改變，由不主張物質引誘，教主卻突然喜歡物質，愛上玩高達模型。節目組找到錫安教網上片段，向信徒招攬禮物，：「『吉翁號』係今年嗜好小組，送畀日華牧師嘅父親節禮物。」

另一位前教徒楊子聰，曾在教會內做大公關，位高權重能「直達天庭」，比其他信徒更「優越」，容易接近教主梁日華，自由出入其辦公室，甚至幫手洗廁所，亦因為身份不同能多接觸外界（以往被迫不能看電視和報道），開始對教會起疑心，覺得教主想操控教會內的人，加上帶他返教會的朋友患癌，使用雙氧水治療後離世，於是默默地做「卧底」收集證據，之後2005年離開教會，並成立組織監察教會，協助其他想逃離的教友。

最後節目組嘗試找錫安教回應外間對教會的懷疑，教會代表回應：「在過去29年，我們一直面臨許多無中生有的指控與誤解。這些傳言不斷重複，因此，我們都選擇不再逐一澄清了，因為如同聖經所說：『尋找的，就尋見。』我們相信，真相經得起時間的考驗，而偏見則會隨時間而被淘汰。」昔日教友最後勸告梁日華回頭是岸，把握時間悔改。







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