港姐特訓班｜9號陳詠詩急才擊退師姐陳法蓉， 「翻版樊亦敏」10號文雅儀疑得罪謝寧

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《2025香港 小姐競選》決賽，即將在8月31日舉行，今年大會主題為「Do You Wanna Be…」，帶出港姐的「無限可能性」。今年14位候選佳麗早前已經第一次見傳媒，同步推出了宣傳片段，讓觀眾認識所有佳麗。而即將在本周五晚10:30播出的《2025 港姐特訓班》，一批佳麗見師姐，當中體操代表隊陳詠詩最突出、而海外佳麗10號文雅儀，在英國名牌大學畢業，卻疑講錯說話，被眾人取笑得罪謝寧。

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為了增加大眾對 14 位佳麗的了解，大會特設香港小姐Facebook專頁「Miss Hong Kong Pageant」及 IG 帳戶 「misshkpageant」，繼早前上載了自我介紹及有趣 IQ 問答比賽短片，昨日（30日）便上載了展現佳麗其他衣著的短片，每周定期公布今屆候選佳麗網絡最強人氣排名。

根據本周二（29 日）晚《東張西望》報榜，現時排名最高五位佳麗依次為7號施宇琪Angela、9號陳詠詩Stacey、12號庄靜璟Vivian、2 號甘詠寧 Phoebe、及1號李尹嫣Victoria。當中2號甘詠寧及1號李尹嫣首度打入五強。

另外，一眾佳麗亦拍攝了比賽前奏節目《2025 港姐特訓班》，在星期五（8月1日）播映第二集，輪到8號至14號佳麗順序出場，接受冠軍級港姐謝寧、陳法蓉，以及麥美恩、朱凱婷四位師姐考驗及教路。

本集登場的7位佳麗中，9號陳詠詩無論背景與即場表演都令人眼前一亮。陳詠詩13歲時入選藝術體操代表隊，現時遙距修讀英國院校的PhD課程，文武雙全！身手靈活的陳詠詩，選擇的表演項目是跳啦啦隊舞，雖然腳踏4吋高踭鞋，但陳詠詩依然表現從容，節奏和平衡感兼備之餘，全程掛著超級甜美笑容，令人留下深刻印象，贏得全場掌聲！

陳詠詩另一亮點，當陳法蓉尖銳提問其身高160 cm會否感到蝕底？陳詠詩竟以簡單一招完美得體回應，令師姐們不禁大讚她是眾佳麗中最淡定大方的一位，節目內就會看到陳詠詩口才好的一面。

而另一焦點人物、「岳飛後人」的8號岳凡荻，她只學了廣東話一個月，咬字發音方面已有一定成績，謝寧亦不禁讚歎：「你再過多一個月後，應該 ok 㗎喇！」語文能力獲讚的岳凡荻，挑戰《溏心風暴》經典場面時亦表現出色，除與鄧智堅對戲零怯場，更靈活「爆肚」，面對對手突然其來的動作，岳凡荻霸氣爆肚回應：「咩？！指我做咩呀？！」事後鄧智堅也大讚「眼神好定」。

而「翻版李亞男」13號袁文靜，由於外表、氣質相似，出生地更是在上海，被眾人叫「小李亞男」，袁文靜也在苦練廣東話，更挑戰表演「廣東話 Rap」，相當有勇氣！雖然偶有錯失發音不準，如講「街市」變「雞屎」，但仍獲陳法蓉力讚。

11號梁倩萱和14號何詠多同樣挑戰演戲，分別演繹劇集《新聞女王》和《他來自江湖》經典場面，令陳法蓉留下深刻印象，並盛讚二人可愛。至於有「三太 2.0」（樊亦敏在劇集《愛回家之開心速遞》中角色）之稱的10 號文雅儀，口才表演卻撞板，疑似不小心說錯一句話，被取笑得罪師姐謝寧。文雅儀的學術背景相當有來頭，她在英國名牌大學畢業，主修心理學系，就讀的卡迪夫大學是英國頂尖的研究型學府，在學術界享負盛名。

14位佳麗名單：

1 號李尹嫣 Victoria

2 號甘詠寧 Phoebe

3 號蔡華英 Emily

4 號莫凡 Molly

5 號曾閱遙 Elysia

6 號朱文慧 Teresa

7 號施宇琪 Angela

8 號岳凡荻 Fandi

9 號陳詠詩 Stacey

10 號文 雅儀 Tamson

11 號梁倩萱 Barbie

12 號庄靜璟 Vivian

13 號袁文靜 Jane

14 號何詠多 Alison







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