演出《冰上火花》成功入屋，33歲陽光男孩柯煒林突然宣布確診「肺腺癌第四期」！專科醫生：肺部對痛覺並不敏感，不容易察覺

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昨日（7月30日）有兩單大新聞，除了日本海嘯之外，就是男演員柯煒林（Will）在IG公開自己患癌的消息。Will入行接近十年，初期拍電影為主，到去年演出ViuTV的《和解在後》及《冰上火花》開始多人認識，特別是《冰上火花》的角色冰球隊中鋒林百威，既熱血又開朗，深得觀眾的喜愛。其實Will戲裏戲外都是個陽光大男孩，IG上的照片幾乎都是笑到見到招牌「酒凹」的照片，亦可以見到他喜歡滑水、做gym。大家（ｆ當然包括他本人）都很意外，怎麼會得了肺腺癌，而且更是第四期！

柯煒林於2016年參滇演電影《點五步》入行，2021年憑《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角、香港電影金像獎最佳男配角及最佳新演員。其後因接拍了多部ViuTV的電視劇而「入屋」，最近的作品是《光明大押》，飾演謝君豪劇中角色「堅叔」的年輕版。本來下星期（8月8日首演）便會跟「軟硬」林海峰及葛民輝、韋羅莎演出他人生第一個舞台劇《笨蕉大劇院》，但卻因為身體出現了狀況而無奈要辭演。

Will於自已的IG發文，第一句就是「我確診肺腺癌第四期」。他回憶確診的經過:「五月尾開始，一直在咳，先看普通科醫生，食過兩次抗生素，一直沒斷尾，轉看呼吸道專科，照過CT，發覺有異樣，再轉介到另一位專科醫生，醫生看過報告，面有難色『醫生面色咁差，cancer？』我打哈哈，那時還道是肺癆。入醫院作詳細檢查，兩三天過去，然後…就是被告知肺腺癌第四期。」

昨天在IG及Treads看到很多留言，不少明星及fans都送上慰問，亦有些人對這個頑疾充滿疑問。記者請來了心胸肺外科余思遠醫生，解答一些關於肺腺癌的問題：

Q：甚麼是「肺腺癌」？

A：肺癌是一個統稱，涵蓋多種病理類型，包括腺癌、鱗狀細胞癌以及小細胞肺癌等。其中，腺癌是最常見的肺癌類型。

Q：「第四期」是指甚麼？

A：代表擴散到其他地方或器官。

Q：為甚麼去到第四期才發現？是否擴散得好快？

A：早期的肺癌一般沒有症狀，不容易察覺，肺部對痛覺並不敏感。

若非腫瘤侵犯到胸壁或擴散到肋骨，甚少會感覺到胸痛。

若非腫瘤侵犯到較大的支氣管，一般不會有咳嗽或痰中帶血的症狀。

若非腫瘤阻塞主幹支氣管或併發肺積水，不會明顯感到氣促。

所以當症狀出現時，肺癌已經在身體裏面惡化了一段時間，錯過了早期能透過手術治療的時機。

Q：通常會擴散去甚麼位置？

A：癌症的典型生物學表現，一為不受控制的生長，二為入侵和擴散的傾向。肺癌可以擴散到胸腔以內，例如胸膜或心包膜；或者可以擴散到胸腔外，例如腦、骨、肝，或腎上腺。

Q：年輕男士肺腺癌的發病率比較高？

A：表面上看肺癌似乎有年輕化趨勢，但並非等於年輕人的發病率比較高。根據2022年香港的數據，82%的肺癌患者都在60歲以上。

Q：Will指他「剛剛開始食鏢靶藥，不知道身體會有甚麼反應，副作用又會是甚麼」，鏢靶藥是否最常用的治療方法？有甚麼好處及壞處？

A：常用的治療方法包括化療、電療（即放射治療）、標靶治療，以及免疫治療。標靶治療適用於有特定基因突變（例如最常見的EGFR驅動基因突變）的肺癌。由於藥物只攻擊有基因突變的癌細胞，對正常細胞的傷害大大減少，因此副作用通常較溫和。大部分鏢靶藥可以口服，無須靜脈滴注。然而並非所有肺癌患者都適用標靶藥物，需要做基因檢測才能確認。藥物使用一段時間後可能出現抗藥性。雖然副作用較化療溫和，但仍可能出現例如皮膚問題、腸胃不適、肝功能異常等副作用。標靶藥價格昂貴，可能對患者經濟造成負擔。

大家如果想知多一點關於肺癌的資訊，可以看看早前余醫生為我們拍攝的YouTube節目：

祝Will早日康復，快點打完這場「逆境波」，可以再次看到你的演出！







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