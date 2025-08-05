52歲鄭雨盛傳秘婚，去年爆出已為人父，母親身份成謎

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52歲韓國男神Oppa鄭雨盛，近年形象崩壞，去年傳出一腳踏三船，而且更爆出未婚當爸爸，35歲模特兒文佳菲為鄭雨盛誕下一子。近日，疑有身邊人爆料指，鄭雨盛已秘密結婚，但女方並非女兒之母，而另有其人。據悉，該「真命天子」非圈中人，消息傳出後，經理人並沒有急著為藝人拆彈澄清，反應十分古怪。

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過半百的韓國藝人鄭雨盛，入行30多年鮮有緋聞，近日，鄭雨盛盛傳有喜事，根據韓媒《MyDaily》報道，再有知情人士爆料，鄭雨盛竟然與女朋友秘密結婚，行事低調只願告知相熟好友。因妻子並非圈中人，怕事情曝光妻子受影響，鄭雨盛為婚事保密。

有指，鄭雨盛的妻子同甘共苦多年，一起走過很多困難，該知情人士指，當鄭雨盛在工作和個人生活上遇到困難，他的妻子默默支持守護。婚事傳出後，當地傳媒向其經理人公司了解傳聞，公司人並沒有急著澄清，反而只是回應，「正在確認中。」

鄭雨盛入行以來私人事甚少公開，不過近年緋聞不絕，去年疑似非常忙碌，一腳踏三船，後來更有韓國傳媒爆料，於2024年3月已做了父親。母親是比鄭雨盛小16歲的模特兒文佳菲（Gabi Moon），並有知情人士透露，鄭雨盛和文佳菲從未正式交往，但過從甚密，關係密切，6月時文佳菲發現自己懷孕，她將事情告知鄭雨盛，但鄭雨盛就算做了親子鑑定，但仍然堅持不結婚，只願意承擔支付撫養費用。

緋聞曾經令鄭雨盛形象崩壞，他出席青龍獎頒獎典禮後，便神隱近8個月，並沒有公開活動。2022年他曾以大使身份前往波蘭，探望因俄烏戰爭而流離失所的烏克蘭難民。可是因為緋聞影響，去年7月，因難民議題而長期遭受韓國輿論攻擊後辭任。







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