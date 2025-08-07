71歲鄔友正宣布參選《中年好聲音4》，骨折與黑雨無阻「風雨不改」學唱歌

加入最愛專欄 收藏文章

71歲七海化工集團主席兼海馬牌床褥創辦人鄔友正，雄心勃勃由商界闖進娛樂圈，決定參加無綫舉辦的《中年好聲音4》。他笑言自己找到了「第二春」，近年愛上唱歌，音符似在他內心澎湃地彈奏著，幹大事的大人物果然魄力無比，認真跟唱歌老師日日苦練唱功，風雨不改，即使日前天文台發出黑色暴雨警告也要上課，十分熱血。

鄔友正一向喜歡看無綫舉辦的《中年好聲音》節目，曾經因此成為《中年好聲音3》的贊助商，甚至想成為下屆的冠名贊助商。早前，他與太太翁嘉穗到啟德體育園欣賞一班《中年好聲音3》選手的音樂會，被熱血的歌手所感動，於是他日前宣布自己決定參加《中年好聲音4》比賽。

跟翁嘉穗育有兩子的鄔友正，自言在這個年紀找到「第二春」，他表示：「人老了，更加要有目標，有夢想，所以決定參加《中年好聲音4》。」他更信心滿滿祝福自己旗開得勝！

現時鄔友正積極備戰準備在8月尾的海選，更跟炎明熹的唱歌老師高晨維（Cleo）學唱歌，由於海選日子提前，鄔友正骨折仍在休養中也變得著急起來：「腳傷兼少7日練唱歌，朋友都勸我退選， 而且我是一生人第一次面對評判，朋友都擔心我太緊張， 不過不到黃河心不死，人生點都要做一次以前未做過的事情！ 雖然練習的時間好短，但照參加比賽，期待奇蹟出現！ 反正現在動彈不得，唯一可以做的事情就是坐着唱歌！我可能是第一個拿着拐杖參加比賽的新人！八仙之首係鐵拐李；我係參賽鐵拐友。」

就算萬事阻擋，似乎鄔正友也不願投降，日前天文台發出黑色暴雨警告，他仍然照去上堂，高晨維分享了當日的二人合照，大讚這位學生堅持學習：「風雨不改，每朝坐一個鐘車，準時10:00嚟學習，繼之前Gigi（炎明熹）、Felix（林智樂）係無嘢可以阻到佢上堂之後，又一位即使黑雨、全港水浸，都無阻佢向著夢想前進的勇士！」

高晨維表示鄔友正是一個商人，對音樂並不認識，但勇敢嘗試：「一個對音感、拍子完全無認識嘅商人，今日先知佢連Facebook、IG都無用，一心只係做好生意同家庭第一，今次有一個參加《中年好聲音》的夢！短短時間，佢努力急起直追，每日重重複複練習，佢不但無叫悶，無hea，受傷前佢兩個鐘頭都係企喺度唱，為練好氣，我叫佢坐下佢都話唔洗！喺佢身上親身體會到成功嘅人為甚麼成功！毅力、不怕辛苦、不怕悶、不放棄！」她鼓勵鄔友正勇敢追夢，甚麼也不要怕，太太翁嘉穗也忍不住對這帖文讚好。







