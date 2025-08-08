8月熱播劇：宋承憲與舊拍檔主演《金子般我的明星》，全智賢重頭新劇《暴風圈》待播

加入最愛專欄 收藏文章

已經立秋，天氣仍然相當炎熱，今個星期留家煲劇消暑一流！不少串流平台都挑選了精彩節目迎接8月來臨，Viu有多套韓劇剛上架，無論是熱血沸騰的奇幻冒險，還是細膩動人的愛情故事，抑或充滿歡笑的喜劇日常也有選擇，其中以男神宋承憲與嚴正化主演的《金子般我的明星》最有睇頭。而Disney+正播映中的《瑞草洞》，曾在香港取景拍攝，欣賞劇集同時可以找到熟識的味道。另外發放了由全智賢主演的重頭劇《暴風圈》海報，高冷角色造型曝光。

Viu：

1.《初次，為了愛》8月4日上架

由廉晶雅、朴海俊和金旻奎主演的《初次，為了愛》， 集結家庭、愛情、生活題材於一身，已在8月4日上架，這劇講述性格單純樸實的單親媽媽李智安（廉晶雅 飾）與模範醫學生女兒李孝利（崔允智 飾）搬到鄉下小鎮後，生活發生了翻天覆地的變化！兩人被古怪卻又熱心的村民包圍，智安更重遇初戀情人柳正錫（朴海俊 飾）！母女之間的緊張關係也逐漸升溫，由此迎來人生第二章節。

廉晶雅和朴海俊上演中年愛情故事，兩人時隔多年在鄉間重逢，埋藏多年的情感重新浮現；朴海俊亦有望承接前作，延續成熟暖男戲路。

2.《華麗的日子》8月9 日首播

由丁一宇、鄭仁仙和尹賢旻主演的《華麗的日子》，講述三代人因各自的「燦爛時光」而交織相遇的家庭情感劇。李志赫（丁一宇 飾）是一位事業愛情兩得意的建築公司代理，可是他卻在人生最高光輝的時刻遇到過去的情感創傷；池恩悟（鄭仁仙 飾）則是咖啡廳經理兼室內設計師，儘管生活不如人意，但她始終守候在志赫身邊，二人克服各種試煉，迎接未來每個華麗的日子。

《華麗的日子》描寫家庭中不同世代的真實矛盾，引發觀眾共鳴，丁一宇也覺得劇集相當貼地，他認為角色雖然平凡卻又個別有特色，會讓觀眾覺得「這就是我啊」；他為新劇刻意減重5公斤，以貼近角色高冷敏感的形象。

3.《金子般我的明星》8月18日首播

嚴正化和宋承憲繼電影《Miss Wife》後，時隔十年再度合作演出愛情喜劇《金子般我的明星》，講述頂級韓流女王林世拉（嚴正化 飾）在全盛時期突然遭遇事故失憶，25年後她變成中年過氣藝人！儘管失去記憶，她仍堅持回歸演藝圈，期間遇上熱血又有點固執的基層公務員（宋承憲 飾），兩人在碰撞中發展出一段意外的浪漫愛情！《金子般我的明星》以演藝圈為背景，也融入了大量90年代的韓流文化和造型元素，充滿懷舊味道。

4.《真正不錯的人》逢星期日上架

韓國的綜藝節目，向來都甚受歡迎，全新節目《真正不錯的人》由明星們化為「金牌介紹人」，通過他們的人品認證，推薦自己的好友進行戀愛配對。與一般戀愛真人秀不同，《真正不錯的人》是以藝人及其好友為主線，展現與別不同的心動和趣味。

金牌介紹人包括曹世鎬、姜素拉、金南熙、許英智、李美珠、池藝恩等，他們不僅安排了「真正不錯的朋友」見面，還通過近距離觀察提供意見；八位好友亦即將在節目亮相，當中有人被指長得像金宇彬、翻版雪炫，讓人期待。

Disney+：

1.《瑞草洞》

律政職場韓劇《瑞草洞》已播放至第10集，觀眾除了與主角們於律師事務所的職場生活與成長故事產生共鳴外，李鍾碩、文佳煐之間的愛情進展亦成為觀眾的焦點，而且這劇曾在香港取景拍攝，熱愛煲劇的鄭裕玲和谷德昭亦盛讚劇集於香港的取景一流。播放至今出現過的香港取景地點包括有：

• 西九文化區海濱長廊（尖沙咀柯士甸道西與雅翔道交界）

出現集數：第3、7集

維港的天際線，以及西九文化區海濱長廊欣賞維港景色，是近年的旅遊熱點，壯觀的維港景色再加上文化區的特色建築物與寬闊的草地，成為近年情侶們的拍拖勝地。跟隨李鍾碩與文佳煐選擇日落時間來到，以維港夕陽餘暉為愛情升溫。

• 北角英皇道（健康東街交界一段）

出現集數：第3集

韓國劇通常有「錯摸」的橋段，今次發生在香港舊區，李鍾碩與文佳煐的一段「前後腳」戲碼完美呈現。李鍾碩於騎樓下熙來攘往的人群當中穿梭，經過茶餐廳、唐樓等富有舊香港情懷的街景，伴隨著文佳煐的身影，代表著男主角與女主角無視時間變遷的愛情。

• 藝里坊（西營盤忠正街、奇靈里與石棧里交界。港鐵西營盤站B3出口直達）

出現集數：第6集

由20多幅壁畫組成的藝里坊，必定勾起熱愛韓國的觀眾對於首爾梨花洞壁畫村的印象。藝里坊作為香港首個特意規劃的壁畫區，將活力與衝勁注入西營盤舊區。七彩繽紛的空間，為主角們在香港的浪漫邂逅添上明快的節奏。李鍾碩在此處孭起文佳煐一幕，更為兩人的愛情線和藝里坊寫下動人註腳。

• 維園行人道（銅纙灣興發街1號）

出現集數：第3、6、7集

維園中間的行人道，晚上有另一番風味。李鍾碩為腳踝扭傷的文佳煐悉心包紮，兩人更在路邊長椅上浪漫談心，都為這條香港人最熟悉不過的行人道昇華出濃濃愛意。

• 太子臺（中環至半山自動扶手電梯旁）

出現集數：第2、3、6、7集

三級歷史建築所在地，不僅為劇集塗上一抹歷史感的色彩，李鍾碩與文佳煐在自動扶手電梯旁擁吻更做成「港式浪漫」。若到訪這個隱藏於鬧市的小角落，搭乘中環至半山自動扶手電梯到達，可還原劇集拍攝主視覺，全力投入到主角擁吻的醉人浪漫氣氛之中。

此外，Disney+ 在8月上架的猛片節目：

另外，全智賢、姜棟元、John Cho趙約翰聯手主演《暴風圈》，成為今年度矚目韓劇，即將於9月10日Disney+ 獨家上線。劇集釋出全新以三人列陣的海報及角色相關劇照，讓觀眾一窺這部諜戰愛情韓劇的更多面貌，期待劇集正式推出！

全智賢今次飾演前外交官徐聞柱，以冷豔的姿態壓倒全場，在追查總統候選人遇襲事件真相的過程中，致力揭開背後的跨國陰謀；姜棟元飾演身份神秘的國際特工白山湖，保護身陷險境的徐聞柱，連場刺激動作戲碼將大展男神魅力；國際級影星John Cho趙約翰以其強大的氣場飾演美國助理國務卿Anderson Miller，將會以其政治手段左右國際大局，讓一場威脅著整個朝鮮半島安全的巨大危機即將來襲。

全新諜戰愛情韓劇《暴風圈》將於9月10日於Disney+ 獨家上線，一口氣首播3集，之後每週更新兩集，兩集大結局將於10月1日上線！







