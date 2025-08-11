陳奕迅現焦慮徵狀，演出時按胸口露出辛苦表情與情緒反覆事件簿

加入最愛專欄 收藏文章

陳奕迅（Eason）日前曾自爆做《FEAR and DREAMS》巡迴演唱會期間被確診患有焦慮症。不過連日來在澳門舉行演唱會時，心情大好，尾場甚至唱足4小時，凌晨12時後才散場。不過，有觀眾在8日的一場，影到陳奕迅在獻唱期間，狀甚痛苦，突然按心口兼有乾嘔情況，有網民甚至覺得這是典型的焦慮症的軀體化狀況。

Read more：陳奕迅巡唱壓力大患焦慮症，目前仍需服藥，一粒音失誤也會發脾氣

陳奕迅近日在澳門舉行《FEAR and DREAMS》巡迴演唱會尾站演出，早前他曾自揭患有焦慮症，在8日的一場騷，被網民影到他唱至《山百年後》，突然按著胸口唞大氣，還似有乾嘔的動作，而當時的樣子亦略見辛苦。影片在網上流傳，有人指這是焦慮症的軀體化症狀，情況令不少人擔心，紛紛留言要他注重身體。實際情況則是，陳奕迅在之後演出場次仍然落力，而且心情大靚，與現場觀眾互相稱呼做「BB」，尾場甚至大贈送唱足4小時有多，唱至凌晨12時後才完騷。

這幾天的演出，陳奕迅表現出極好心情，同時有入場觀眾看尾二的一場演出時，有人影到陳奕迅一邊唱歌一邊肉緊地手握著衣服邊。觀眾將照片上載到社交平台，還表示令自己一度不能投入欣賞演出，反而留意他的小動作。

自2022年開始，陳奕迅舉行《FEAR and DREAMS》巡迴演唱會，近日他在演唱會的紀錄片首映上，自揭因壓力過大去年罹患焦慮症，並必須要服藥，當時他在活動上表示：「目前仍有吃藥。啲藥冇多大副作用，不過醫生就認為我最好停低唔使做演唱會先停藥。我試過停藥，但身體就話我知唔得，明明瞓得很好，明明心情唔錯，但無法控制一啲莫名而來嘅緊張，所以決定巡演停咗先會停藥。」

大情大性的陳奕迅，有段時間不喜歡去不同地方，試過有人影他時，他會大罵路人拍照。在2013年演唱會尾場演出期間，他不滿有觀眾大叫，竟對著大叫方向做出姆指向下動作；之後到安哥時間，又疑因壓力爆煲狂寸觀眾，除了怪責部分喜歡叫囂的歌迷任意在場內大叫，影響演出及影響其他觀眾；又不滿觀眾不斷用手提電話影相、拍片，他對觀眾坦言：「其實我係有少少慶，唔好意思。」，他甚至在台上要求，不想在完騷後跟VIP觀眾合照。陳奕迅向來直率表達情緒，觀眾依然照單全收，受歡迎情度不減。







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇