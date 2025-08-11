62歲李連杰榮升外父，大女婚禮送頂級電動車 傳與前妻離婚惹女兒不滿

加入最愛專欄 收藏文章

影帝李連杰近年鮮有出席公開活動，近日在個人社交平台開心自爆即將榮升做外父，大女李思大個女準備結婚。李連杰特別精心挑選了豪華房車送給女兒做嫁妝。原來這分禮物是別有用心，他笑言希望女婿和女兒能載自己出去「兜兜風」，享受家庭樂。

62歲的國際武打藝人李連杰，有兩段婚姻及分別育有4名女兒。近日李連杰主動在社交平台談及私生活，表示大女兒結婚，自己即將榮升外父，更特別為女兒挑選禮物：「大女兒的新婚禮物搞定咯！下單了智界R7。她跟我說，特别喜歡這車，樣子好看，合眼緣，裡頭坐着還挺舒服，用着也省心，我這當老爸的聽着心裡也就踏實了。禮物嘛，女兒真心歡最重要！現在就盼着早點提車，這樣小兩口兒就能帶着我這老爸出去溜溜彎兒了。」相信李連杰所提及的大女，應是跟首任太太黃秋燕所生的大女兒李思。

李連杰為女兒所挑選價值約值30萬人民幣的頂級版新能源汽車，這款車身特別寬闊，相信他想女兒和女婿會載著自己四處遊玩，享受家庭樂。

李連杰與首任太太黃秋燕育有兩女兒李思和李苔蜜，而跟現任妻子利智則育有另外兩女兒Jane與Jade。李連杰以往甚少提及女兒，曾透露與前妻所生的女兒關係不好，有指李思埋怨「他不配當爸」，但多年後李連杰重提此事，並為女兒平反，原來女兒曾私下跟他抱怨，自己並沒有怪責父親。

而早前李連杰在社交平台，亦貼出跟二女李苔蜜的照片，二女做了眼科醫生，正為父親檢查眼睛：「當年讓我炒餅，現在又讓我乖乖坐著，哎，二女兒的話也得聽啊，誰讓你現在是眼科醫生。」至於李連杰在另一個社交平台，則多數貼出三女Jane和細女Jade的照片，之前他便帶兩位女兒去拉薩朝聖。







