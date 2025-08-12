馮素波4年前疑患腸癌，學識養生秘訣保命

加入最愛專欄 收藏文章

馮素波（波姐）在娛樂圈工作多年，日前與一班契仔契女們慶祝81歲生日，現時她仍然精力充沛，十分活躍繼續勤力工作，不過她曾經唔錫身諱疾忌醫，四年前原來懷疑患腸癌，幸好經過一輪檢查有驚無險，保住命仔。

馮素波雖然已踏入銀髮族，但仍然活躍於娛樂圈，拍劇、拍電影、拍廣告，甚至近年做了KOL，活躍於社交媒體。她亦甚受年輕人歡迎，曾被指似MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的母親，而有「Anson波」的外號。

81歲的馮素波，原來並非一直懂得養生，她日前應邀出席由醫療集團舉辦的「健康有道・分享會」，分享自己的保健心得時自爆曾是諱疾忌醫一族，直到身體響了警號才明白想身體健康都要「超前部署」。

馮素波表示自己曾諱疾忌醫，但現已改變觀念，會定期做身體檢查：「在我50幾歲時，身邊朋友成日話要驗身，佢哋30、40歲就去驗，我就唔去，總覺得『一間舊樓去檢查，呢度要補漏，嗰度要裝修，實要執好多嘢』，而家就明白，人生無健康，點生存？於是近年會定期做醫療檢查。」

為何馮素波會改變得積極照顧身體？全因4年前她曾懷疑患腸癌的經歷：「當時因為血色素低做檢查，照埋腸胃，曾懷疑腸有cancer，醫生當時話條腸有好多肉粒，仲有個幾厘米大嘅住咗喺腸5至6年，一定要手術切除，當時仲發現膽都塞晒，慶幸膽石冇黐到個肝，所以一晚就切除埋膽、割埋五分一腸。」

同時，馮素波亦分享養生飲食秘訣，她自小不吃辣、不吃煎炸及貝殼類食物，做演員時又會隨身帶備餅乾不會捱餓，好好保養腸胃，更表示：「醫生話早餐好重要，初初我亂食早餐，飲杯咖啡加兩塊餅，但原來咖啡對我唔太適合，自己有痔瘡，會有啲唔舒服，於是轉飲奶茶，但原來我又唔啱淡奶，於是再轉，而家每朝食一隻烚蛋，增加蛋白質，而每日只會食一餐澱粉質。」

馮素波亦堅持每日做簡單運動，近10年有做瑜伽保持身體柔軟度，而近20年每天早上會做拉筋動作20分鐘，亦會每日堅持行幾千步，令自己對腳保持有適量運動量。日前她81歲生日，與黃德斌、簡慕華等人去徐榮經營的餐廳食飯慶祝生日，更開心的是已移居外地的兒子，7月時回港，馮素波開心得親去機場接機，還拍了短片跟大家分享喜悅。

馮素波1950年入行做童星，出身於演藝世家，爸爸是3、40年代知名影星馮峰，而十兄弟姊妹中，七弟是馮克安、還有同父異母的九妹馮寶寶。後來她跟蕭芳芳、陳寶珠、薛家燕、王愛明、沈芝華和馮寶寶結拜成「七公主」，更一起拍電影，每人都獨當一面。







