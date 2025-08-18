前亞視執行董事盛品儒肝癌病逝，終年48歲 好爸爸每天堅持送龍鳳胎子女返學

加入最愛專欄 收藏文章

前亞視執行董事盛品儒（James）近日傳出病危入院消息，其太太蔡一鳳上星期在社交平台透露丈夫被送入ICU（深切治療部）治理，自己一直陪伴丈夫對抗病魔，直至今晨，盛品儒於養和醫院病逝，終年48歲。盛品儒生前甚為顧家，雖然病重仍然叮囑太太要陪伴子女過開心暑假，無奈現時留上一對龍鳳胎，病發前更在個人社交平台上載子女的背影照片，無限唏噓。

蔡一鳳在社交平台沉痛宣布丈夫盛品儒死訴，她留言，「致各位親友，我們的光 盛品儒 James Shing已於2025年8月18日00:37分，在香港養和醫院家人懷抱中安然歸息，終年四十八載。 辭世時唇角含笑，眉目舒展，如憩雲端，未染塵痛。」

盛品儒為前亞洲電視執行董事，今年六月發現患上肝癌，病情急轉直下，必須入住ICU抗戰，一對龍鳳胎仔女在探病時不時嚎哭。他一早安排了子女放暑假，一家四口外遊旅行，無奈因自己患病未能陪伴，但仍然叫太太堅持如期旅行，不要讓子女失望，蔡一鳳惟有跟子女一起旅行，但內心一直擔心丈夫。同時，每天也將合照傳送旅行照片給丈夫盛品儒，希望鼓勵他快點康復，再次一家旅行玩得開心。翻看盛品儒的社交平台，6月時，還更新了封面照片，照片內是一對子女看著海的背影，相信當時有可能他已發現自己的病情，一直看著自己的一對活潑子女，內心卻是百般滋味。

盛品儒2014與與澳門名媛蔡一鳳結婚，婚後育有一仔一女。一家四口住赤柱7000呎豪宅、經常出雙入對，十分恩愛。盛品儒看似表面風流但其實很顧家，就算工作再夜仍堅持分膽太太照顧子女的責任，也順便享受親子樂，更每天堅持早起送子女上學。盛品儒曾談到送子女上學一事，他輕鬆笑言：「哈哈，早起身冇所謂啦！」說話時，臉上流露幸福的笑容。

盛品儒因為工作不時應酬，少不免會飲酒，但近年較養生，堅持每天做運動，而且節制飲食，就算有應酬飯局，他也不會大吃大喝。每逢新年，也會大宴親朋好友共聚。

盛品儒為清末政治家、中國著名實業家及北洋大學堂和南洋公學創始人盛宣懷四子盛恩頤（盛老四）的孫兒，父親盛毓鳳從事房地產業務，在香港擁有「留園」飯店，王征為其堂兄。王征2010年3月入股亞視成為大股東後，任命盛品儒進入亞視董事局擔任為執行董事。

2010年盛品儒加入亞視任執行董事，2011年7月亞洲電視於6點新聞誤報前中國共產黨中央委員會總書記江澤民的死訊，並把台徽改成灰色。同年9月在香港立法會資訊科技及廣播事務委員會召開特別會議，討論亞視新聞誤報江澤民死訊事件，盛品儒岀席作供，於發言完畢後突然以90度鞠躬，向本港市民及江澤民道歉。







