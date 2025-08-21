鄧紫棋巡唱狂吸金，房地產、AI投資獲利，傳身家逾13億，富三代男友的外公是關之琳首任丈夫

加入最愛專欄 收藏文章

香港歌手鄧紫棋（G.E.M.）密密做世界巡迴演唱會《 I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0香港站》，近日在啟德主場館舉行一連五場演出，昨晚（20日）來到香港站尾場。34歲的她事業有成紅遍天下，同時她在理財投資方面亦是高手，早就成為城中富婆。而感情上都是「人生勝利組」，拍拖近8年的男友是富三代。

鄧紫棋（G.E.M.）巡迴演唱會近日來到香港站，由於多年沒有在港演出，歌迷一早撲飛。榮升做「國際G.E.M.」的她，去年6月開啟了她的《 I AM GLORIA世界巡迴演唱會》，在巴黎、倫敦、澳門、新加坡等環繞地球巡唱，單是去年內地睇騷人數已超過300萬人，這個巡迴騷早就打破紀錄，創下超過4億美元（約33.2億港元）票房，成為女歌手票房第4位的紀錄保持者，成績甚至超越國際級歌手包括麥當娜（Madonna）以及韓國女團BLACKPINK。

演藝事業成功之外，鄧紫棋年紀輕輕也投資有道，早年專注投資「磚頭」，成名初期已經開始買樓，2013年以約2,000萬購入荃灣韻濤居兩房單位，5年後再以2,200萬購入柏傲灣四房海景豪宅，據知今年樓巿不樂觀，但她趁低吸納以8,500萬元買入半山利安閣兩個高層戶，而這個5,000呎單位，成交價比4年前下跌47%。

另外，鄧紫棋也在高科技領域投資，早年已投資AI科技公司，而且從中獲利10倍，有媒體更粗略估計，她已約有12.56億人民幣（約13.67億港元）身家。

同時在感情方面，鄧紫棋也甚具眼光，拍拖近8年的男友Mark Ngai（魏俊傑），同時兼任她的造型師，是工作上的好拍檔。而男友Mark Ngai其實是富三代，在其個人社交平台上可見他生活富裕，經常貼出名錶名車，出入坐私人飛機，還經常與母親和妹妹去世界各地旅行的照片。妹妹魏韵芝（Joyce Ngai）2016年參選香港小姐，於英國修讀法律，之後加入無線並加入《東張西望》團隊。

Mark Ngai（魏俊傑）來自金融界顯赫家族，父母及外公均是資產雄厚，母親在上環經營高級意大利餐廳。外公王國旌於80年代已經是金融界內知名富商，同時亦是關之琳公開承認的第一任丈夫。二人1981年結婚，王國旌比關之琳年長近17歲，婚姻只維持了約5個月。







