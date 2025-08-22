香港電影巡禮：劉青雲《爸爸》成曼谷站開幕電影、郭富城將親赴吉隆坡出席播映禮

加入最愛專欄 收藏文章

多套港產片包括《爸爸》、《無名指》、《焚城》、《虎毒不》和《久別重逢》等，將會參與亞洲電影大獎學院舉行的盛事「香港電影巡禮」，並將於本月底及9月分別在曼谷及吉隆坡播映。劉青雲主演的《爸爸》將成為曼谷站開幕電影；郭富城主演的《無名指》則成為更吉隆坡站的開幕電影，他會親赴吉隆坡出席活動，與影迷分享拍攝今次電影的心情。

亞洲電影大獎學院隆重宣布，由8月起至明年3月年度盛事：第十九屆亞洲電影大獎（AFA19）期間，繼續以「Together」為口號，集結影藝人敢於突破的力量，推出連串活動。打響頭炮的「香港電影巡禮」，分別於曼谷及吉隆坡舉行，同時陸續推出活動，推廣香港電影。

「香港電影巡禮：曼谷站」將於8月29日開幕，主題聚焦攝影To Capture，由兩奪金像獎最佳攝影得主潘耀明擔任焦點人物，他執導作品《焚城》更會成為今站開幕電影之一，到時他到在當地大學舉行專題講座，與泰國影迷交流多部經典作品製作情況。

《焚城》（電影劇照）

《虎毒不》（電影劇照）

今次曼谷站與當地House影院合作，精選片單包括：《焚城》、《虎毒不》、動畫版《帝女花》（上集）、《久別重逢》、《拼命三郎》、《香港四徑大步走》，以及4K修復重映《上海之夜》。在第十八屆亞洲電影大獎最佳男主角劉青雲的作品《爸爸》，更獲選為另一套開幕電影，到時這戲的監製錢小蕙，以及演員蘇文濤亦會親自飛到曼谷，與當地影迷見面。

《無名指》（電影劇照）

「香港電影巡禮：吉隆坡站」將於 9月20日正式展開，開幕電影為郭富城與許恩怡主演的《無名指》。這部溫情之作聚焦罕見病家庭，郭富城飾演的爸爸，照顧由許恩怡飾演的患病女兒，疏離到和解的感人故事，展現親情的治癒力量。郭富城之前出席慈善播映場次，他同時也會親自飛到吉隆坡參與映後談，分享他如何演繹這位從逃避到承擔的父親，細膩呈現角色內心的掙扎與成長。

吉隆坡站將與當地GSC Movies合作，旗下GSC 院線將播放多部港片，包括《香港四徑大步走》、《觸電》、《拼命三郎》、《淺淺歲月》，及郭富城2019年主演作品《麥路人》。《香港四徑大步走》導演Robin Lee、《拼命三郎》主演林家熙、動作指導陳俊峰，以及《觸電》策劃、演員、動作指導的羅浩銘會到當地宣傳。

羅浩銘、陳俊峰作為香港新一代武指代表，會分享香港動作電影的傳承與革新，將「香港功夫」的現代語法帶到馬來西亞觀眾眼前。 除了以上兩站之外，「香港電影巡禮」亦於下半年走進柬埔寨、越南、杜拜、印尼、新加坡等地，並與釜山國際電影節合作，於今年9月舉行的第30屆電影節中，再度合辦「香港之夜」，持續推廣香港與亞洲電影的跨區連結。

「亞洲電影巡迴放映」將在8月30日至9月7日舉行，於 K11 Art House、MCL Cinema推出以「看見成長 Growing Light」為主題，精選八部優秀亞洲電影播放，映後談嘉賓包括韓國導演徐宥敏、日本導演奧山由之、橫濱聰子及泰星亞瑞克阿莫蘇帕西瑞（Pae Arak Amornsupasiri） 。

「第二屆國際電影創作營」於9月10日至16日舉行，活動旨在發掘新銳導演，給予平台讓他們敢於展現創作技能。18部入營計劃中短片，將遴選8部，每部獲30萬港元製作資助，莊澄任首席導師，關錦鵬主持大師班，並由陳慶嘉、陳哲藝等參與指導。

「學生電影節觀摩團」將於10月27日至11月5日進行，到時會前往第38屆東京國際電影節，安排大專生參與放映、紅地毯及市場活動，全方位探索工作流程與行業生態，讓青年以「實地學習」建立職志視野。







