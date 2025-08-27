Taylor Swift宣布結婚，曬逾400萬港元鴿蛋形鑽戒，特朗普罕見停火祝福

加入最愛專欄 收藏文章

美國樂壇天后Taylor Swift（泰勒絲）的姊弟戀開花結果！她跟細一歲球星男友Travis Kelce在昨晚香港時間公布婚訊。在社交平台上二人分享了求婚照片，加上大騷鴿子蛋巨型鑽戒及名牌鑽石手錶成為亮點，整個求婚過程甜蜜又豪華。而這對新人的婚事，連之前一直批評Taylor Swift的美國總統特朗普也送上祝福。

Read more：李嘉誠新書《光中回首》贈予有緣人，記錄建慈山寺的歷程，與兒子生活中的佛學故事

Taylor Swift和未婚夫Travis Kelce各自在社交平台分享照片，二人在佈滿樹木的花園內，Travis Kelce求婚成功，二人甜蜜對望和相擁並寫道，「你的英文老師和你的體育老師要結婚了！」

5張照片內，其中一張相展示了巨型求婚鑽戒及鑽石名貴手錶，根據外媒的報道，訂婚戒指以老礦式切割、鑽石呈鴿蛋形狀、黃金色戒環，充满維多利亞時期的復古味道，據悉這枚戒指來自紐約珠寶品牌Artifex Fine Jewelry，由Kindred Lubeck所設計。

有專家估計，這顆鑽石重量約有8至10克，是近乎無色的F等級、淨度則為VS1，採以爪鑲方式鑲嵌，戒環亦鑲有碎鑽，估價超過55萬美元（約427萬港元）。

這個世紀結婚消息，也引起過去一年不時抨擊Taylor Swift的美國總統特朗普關注。他於議會上被記者問到對這件結婚消息的看法時，他罕有停火說道：「我祝他們好運。我認為他（Travis Kelce）是一名出色的球員，我認為他是一個偉大的人。我認為她（Taylor Swift）是一位了不起的人。所以我祝他們好運。」

Taylor Swift與Travis Kelce拍拖只有兩年，去年曾經傳出分手消息，但未有影響二人感情，還不時放閃曬恩愛，Travis Kelce比賽時Taylor Swift主動打氣，在女友開騷時，Travis Kelce會現身場館支持。早前Taylor Swift就選擇在男友的節目中，發布自己推出新專輯的消息。







【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票