《九龍城寨之圍城》先拍後傳，鄭保瑞導演拆解新角色出現，將呈現城寨世界另一面貌

由古天樂、林峯、劉俊謙、張文傑、胡子彤等人主演的電影《九龍城寨之圍城》，自上映以來甚受歡迎，電影紅到去日本，至今話題不斷。近日鄭保瑞導演於《浩然正戲》YouTube頻道訪問內透露，大家期待的前、後傳，即將會先開拍後傳《終章》，而林峯今年初已經接受訓練。電影會根據漫畫中的走向，將加入新角色。

《九龍城寨之圍城》將會開拍前傳《龍頭》及後傳《終章》，導演鄭保瑞接受YouTube頻道《浩然正戲》訪問中透露更多拍攝進度，他表示考慮到製作上的問題，所以會先開拍《終章》，城寨四子之一林峯已在今年1月開始接受訓練：「其實兩邊劇本都同時發展緊，加上市場考慮，咁應該係拍《終章》先，因為《龍頭》佢角色未出世。」

很多戲迷從漫畫故事內的部分情節嘗試拆解電影的走向，由劉俊謙飾演的信一將會變成娛樂大亨，而且更有另一個角色雷公子出現，鄭保瑞十分口密，只透露丁點風聲：「唔能夠透露太多，但雷公子應該會出現。到時會講四子嘅命運、城寨嘅命運，四子離開城寨之後會去邊度發展呢？油麻地、旺角、尖沙咀定銅鑼灣？旺角會草根一點，尖東有夜總會夜夜笙歌，甚至有個小日本嘅世界，個故事去邊度發展都會有唔同。」與此同時，城寨逃離不到被拆卸的命運，電影中也會交代四子面對這命運的反應。

鄭保瑞還透露，其實在《九龍城塞之圍城》的眾多角色，有很多人物關係未詳細交待，他表示戲中古天樂和郭富城之間的關係未拆解，所以要稍後在電影內出現。

另外，漫畫中有《古惑仔》中的陳浩南出現，至於這次電影拍攝會否有鄭伊健客串呢？鄭保瑞卻否定了，並表示機會很微：「年紀上都唔啱，情節時間應該係陳浩南啱啱出嚟，係90年代嘅鄭伊健，冇可能叫佢做番，佢都唔會肯，咁邊個可以代替鄭伊健呢？」

而電影中細緻的城寨場景，也會在新一套電影內繼續出現，不過布置和面貌上跟之前有所不同，絕不會重複：「始終叫得《九龍城寨》，又不能沒有『城寨』出現，故事發展到清拆階段，但觀眾都會睇到城寨這場景。而家揀緊邊個時候嘅城寨，係開始收樓？抑或清拆中時期呢？上一集城寨面貌未係全面，其他位置我哋都冇用到，裏面仲有另一個世界未呈現，所以而家做緊資料搜集。」他明白觀眾看過第一集，會對之後的電影要求更高，所以開拍第二集難度極高。







