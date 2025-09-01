香港小姐2025：前港隊陳詠詩奪冠，施宇琪瘦身成亞軍，季軍袁文靜Rap廣東話出眾

加入最愛專欄 收藏文章

《香港小姐競選2025》昨晚（31日）順利舉行，今年參選佳麗學歷創歷屆新高，當中有不少學霸、博士生，亦有海外名校畢業生。最後由大熱之一的9號陳詠詩成功奪冠、7號施宇琪奪得亞軍和13號袁文靜奪得季軍。1號李尹嫣成雙料港姐，分別奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。冠軍陳詠詩曾是港隊運動員，為體壇爭光。

今屆《香港小姐競選2025》主題為「Do You Wanna Be…」，總共有14位佳麗入圍，全部擁有大學或以上學歷，包括博士生，學歷之高創歷屆新高，當中不乏海外名校畢業生。 一眾佳麗經過才藝表演、司儀對答等環節後，最終由9號陳詠詩成功奪冠、7號施宇琪奪得亞軍和13號袁文靜奪得季軍。1號李尹嫣成分別奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。

26歲的陳詠詩是一名博士生，她曾是香港藝術體操代表隊成員，並出外參加比賽。這次參加港姐選舉是大熱門人選之一，在決賽當晚表現淡定、充滿笑容，在每個環節亦能發揮出水準。於才藝環節上的藝術體操演出，讓評判留下深刻印象，其出色表現獲得35票現場嘉賓投票，成績亮麗；而於泳裝司儀問答環節，答案亦新鮮創新。

比賽後，得獎佳麗接受訪問，陳詠詩表示很感動：「嚟到呢個舞台我無諗咁多，只係想做好自己本份，無諗名次，驚影響狀態，同埋心態用運動員思考去對待比賽，平靜心對待。」

26歲亞軍施宇琪，坦言當初覺得不適合選美：「出乎意料，我係一個肥妹，性格又Man，又唔係好靚，可以拎到亞軍，證明毅力可以至勝。」最後27歲季軍袁文靜，於上海來港參加比賽，可謂愈戰愈勇，就算廣東話不流利，也勇於挑戰在才藝表演上表演Rap廣東話成功搶鏡：「我參選最初目標，只係想學廣東話、交多啲朋友。」今次得到獎項，袁文靜覺得是香港送給她的禮物。

14位佳麗名單：

1號李尹嫣、2號甘詠寧、3號蔡華英、4號莫凡、5號曾閱遙、6號朱文慧、7號施宇琪、8號岳凡荻、9號陳詠詩、10號文雅儀、11號梁倩萱、12號庄靜璟、13號袁文靜、14號何詠多。







