草蜢明年舉行入行40周年演唱會，蔡一傑創作新歌《老的辣》，推出撈麵產品正式回歸

草蜢成員蔡一傑因去年接受腦部手術，原定《Re:GRASSHOPPER演唱會》世界巡迴演唱會無奈暫停。幸好蔡一傑康復進度理想，巡唱亦將再次啟動。首站將會於10月在新加坡開騷，同時亦宣布積極籌備明年4月紅館舉行草蜢入行40周年演唱會。為展示「樂壇金霸王」電量十足的實力，他們將會推出新專輯，其中新歌《老的辣》，就是要告訴大家三人狀態仍大勇。

草蜢去年正舉行巡迴演唱會《Re:GRASSHOPPER演唱會》期間，蔡一傑因患病接受腦部手術，無奈未能隨團出發到美國演出，而巡唱之後也無奈暫停。經過差不多一年時間休養，蔡一傑已經回復狀態，巡唱亦重啟。

蔡一智表示這個主題十分配合草蜢的情況：「演唱會真係同『Re 』好有緣份，喺傑仔Recover（康復）之後，再Restart（重啟），我哋將呢個演唱會帶去新加坡、澳門、馬來西亞、廣州等地方，同大家一齊Reunion（重聚）。我哋亦都會將好多草蜢經典歌曲Rearrange（重編），希望帶俾大家耳目一新嘅感覺！」草蜢於10月25日重啟首站在新加坡演出。

同時蔡一智以「打邊爐」形容演唱會重啟：「同打邊爐一樣，你打過一次邊爐，點會唔打第二次？食第二次會有唔同感覺。」蘇志威笑謂：「因為會有新菜式！」蔡一智補充說，今次將會加辣，會推出由蔡一傑創作新歌《老的辣》：「所謂『薑是老的辣』，有唔同食法。即使之前睇過都可以再睇，因為係不一樣！」

而一直廚藝出眾的蔡一傑，為創作新歌兼搞搞新意思，將會推出食品實行「有得睇騷又有得食」：「我對『傑少煮意』（YouTube頻道）嘅支持者講聲對唔住，我差唔多接近兩年無上新片，首先係咁做巡迴演唱會，後來我要做手術，所以今次推出『老的辣麵』希望大家包涵包涵！」他透露是「撈麵」，而且有特別意思，寓意大家撈得風生水起。

另外，完成四站巡唱後，緊接啟動草蜢入行40周年企劃，於2026年4月紅館舉行全新演唱會，兼且會推出專輯。草蜢馬不停蹄地工作，下月中秋節將會參與廣州舉行一連三日「超級草莓音樂節2025」其中一場演出，預告將勁歌熱舞接近一個小時，到時與草蜢一齊過中秋，人月三團圓！







