9月新戲速遞│鄭中基練大隻救女、影帝太保再有動容演出、梁家輝《捕風追影》被讚身手好

踏入9月，亦是農曆7月鬼節日子，這個星期的新戲速遞中有《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》（The Conjuring：Last Rites）應節一下，今次靈媒夫婦迎來最難處理的個案，要用生命戰鬥。溫情戲就有《阿龍》和《給愛麗絲》，鄭中基在《阿龍》中搖身一變做大隻佬救女兒；而太保事隔6年後再演出，今次《給愛麗絲》同樣從臉上已看到是有故事的人。至於成龍和梁家輝主演的《捕風追影》入選釜山國際電影節，梁家輝密密出席優先場宣傳，希望電影能吸引更多觀眾入場。

1.《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》（The Conjuring：Last Rites）9月4日上映

今次電影是《詭屋驚凶實錄》系列的第9部作品，也是系列的終極壓卷之作，薇拉‧法米加和派翠克‧威爾森四度聯手出演靈異調查員華倫夫婦。故事改編自Smurl家族真實靈異事件，背景設定於1986年，華倫夫婦將面臨職業生涯中最恐怖、最陰森的超自然威脅。起初只是普通的驅魔案件，後來事情開始失控，他們發現邪惡勢力遠超預期，要在命運中作最後對決。

2.《阿龍》Atonement 9月4日上映

由鄭中基自編自導自演的《阿龍》，今次不再做搞笑喜劇，他與胡耀輝聯合執導，周秀娜、姜皓文、姜超、傅舜盈等人主演。電影講述一名八歲女童被人口販賣集團殘忍地殺害後，其父不惜付出一切代價都要跨國進行復仇的故事。為了演活「阿龍」一角，鄭中基由130磅增重至160磅，過程中無間斷進食澱粉質和蛋白質，變身成為「重磅」爸爸，而戲中多場激烈動作戲也親身上陣。

3.《給愛麗絲》For Alice 9月5日上映

香港電影《給愛麗絲》（For Alice）由金像影帝太保與新晉演員蘇子茵（Kuku）主演、邵仲衡、黃柏文及李蕙敏聯合演出，電影講述一段發生在尖沙咀美麗都大廈的故事。太保繼《叔‧叔》封帝後，太保相隔六年再擔任港片男主角，今次在《給愛麗絲》中，太保以細膩表演詮釋男主角「爽哥」的內心世界。海外影評人形容太保「滿是有故事的臉」，在電影中有動容演出。

故事探討孤獨與救贖的主題，太保不單以精湛演技加持電影，更以實際行動支持新導演，提攜後輩。電影已入選紐約亞洲電影節，而太保早前榮獲紐約亞洲電影節（NYAFF）頒發的「終身成就獎」，並帶領《給愛麗絲》的女主角Kuku於紐約踏上紅地毯。

4.《8號出口》（Exit 8）

日本超人氣驚悚遊戲改編的真人電影《8號出口》（Exit 8），為了讓觀眾親身感受電影的壓迫氣氛，高先電影院特意打造「沉浸式驚悚走廊」，不單止在視覺上百分百還原電影中的白色方格牆與出口指示牌，更加「升級加碼」，現場播出電影通道的詭異背景聲！走進高先電影院的瞬間，觀眾便會被白色方格牆、冷冽燈光、鮮黃出口指示及無盡延伸的通道包圍，彷彿一腳踏入電影世界。每個角落都暗藏驚悚氛圍，令人分不清現實與幻覺，甚至懷疑自己是否已經被困在「無限循環」當中。

本周其他上映電影：

9月4日

《 玫瑰夫大戰玫瑰妻》

《南京照相館》

《我的鄰居是惡魔》

《劇場版 咒術迴戰 懷玉．玉折》

9月6日

《PTU》（4K 修復版）

《慘痛的戰爭》

下周新戲預告：

由成龍和梁家輝主演的《捕風追影》即將在9月11日香港上映，近日香港舉行優先場，男主角、兼武打新星梁家輝日前驚喜現身好友優先場，姜皓文、黃百鳴、有參與演出的黃錦燊也有捧場。

電影《捕風追影》是由游乃海自編自導的港產片《跟蹤》的經典改編，還有張子楓、此沙、文俊輝（韓國男團SEVENTEEN）、林秋楠等人演出。電影率先在內地開畫，票房邁向10億人民幣。瞓身演出的梁家輝被指在電影內好戲又好身手，他在現場分享希望能吸引更多人入場睇戲：「心情好緊張，希望大家看戲之後，會幫我們宣傳一下，再將香港觀眾帶入戲院，如今全世界電影業處於一個不算太好的時間，好難得《捕風追影》可以在香港上映，在戲院看戲，總好過在家庭影院或者平板電腦上看，感覺完全不同！」

《捕風追影》入圍第30屆釜山國際電影節，梁家輝更應邀擔任評審團成員，他表示：「我唔覺得擔任評審好威水，但呢次戲中嘅養子會跟我一起到當地宣傳，佢就係韓國男團SEVENTEEN成員文俊輝。」他希望文俊輝能帶領電影團隊在當地盡顯威風。







