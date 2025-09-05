【專訪】盂蘭節靈異故事：鍾慧冰半夜北京巿集尋寶，清朝古物與被多位阿婆追討還寶物

加入最愛專欄 收藏文章

農曆七月十四日，鬼門關大開！傳說在這個日子，所有來自陰間的靈體會聚集在陽間自由活動，就如一個大派對。任你信不信，但每逢這些日子都有不少禁忌，也有不少靈異事件。今次找來藝人鍾慧冰分享她的靈異經歷，至今提起時，她也會話怕怕。

鍾慧冰1979年參加香港小姐奪得季軍後入行，曾在無綫、亞視及ViuTV拍劇，亦有參與電影演出。因為工作關係，以往不時要去外地工作，逗留在當地一段時間。鍾慧冰曾在北京有段古怪經歷，使她至今仍難忘又害怕。她日前接受Etnet訪問，談到有次在北京懷柔影城進行拍攝，逗留數個月期間遇到的靈異事件。

每次放假的時候，鍾慧冰就會跟幕後工作人員和助手等人周圍觀光，他們特別愛逛一些巿集，她表示其中一款巿集名為「鬼巿」，很多人都會在這個地方尋寶。鬼巿只會在晚上開始擺賣，直至天光才收工，而所販賣的多數都是一些家道中落的家庭，暗地裏把家中一些值錢物品變賣賺錢。

當時鍾慧冰約廿多歲，笑言自己貪靚，主要在鬼巿買靚衣服和飾物：「嗰度有好多嘢賣，我試過買啲瓷器擺設，但最鍾意睇古裝衫同埋古裝飾物，好多款式好靚嘅，方便我拍戲時用。有次見到一啲清朝人著嘅三吋金蓮（繡花鞋），細細對好靚，所以我買咗幾對，另外又買咗一堆髮釵、髮網，真係好靚，好少搵到呢啲款式，我好鍾意呢批飾物。」

一行人買到不少戰利品後返回酒店，鍾慧冰指自己買到的物品均存放在助手房間，之後數天助手每日也跟她說睡得不安、常發噩夢，不斷有人跟她說同一番說話，但完全不明白原因，最初大家以為酒店有「污糟嘢」，但礙於差不多完成拍攝返香港，便沒有處理。

回港前一晚，鍾慧冰把鬼巿買來的物品收集好放入行李後，怪事便開始發生在她身上，她一直心緒不寧又發噩夢，回港後仍然是這樣，有晚睡覺被鬼壓，全身動彈不得，更很清楚地聽到有多把阿婆的聲音在自己耳邊說話，鍾慧冰激動謂：「唔止一把聲，係有好幾把阿婆嘅聲音講『還番啲嘢畀我』。最初都唔信邪，但咁樣冇得唔處理。」當醒來回想一下，聯想到在鬼巿買回來的衣服和飾物，她二話不說立即把所有物件燒毁，才叫心安下來。

另一個經歷是早幾年前發生，鍾慧冰到杭州旅行，朋友安排她住在一間當地知名的酒店，不料半夜感到不妥、心緒不寧：「我已經開住燈同電視瞓，合埋眼就會感覺到有人望住我，而且仲愈行愈近我，甚至我係感覺到佢喺我身邊透氣，但我打開眼又見唔到嘢。嗰陣我好驚，想起朋友送咗一幅心經畫作畀我。嗰陣時太驚心亂，就算自己係基督徒都忍唔住要打開心經放喺枱。好彩擺放之後就冇事，還可以安然瞓著。不過好古怪，第二朝起來原本整齊擺放在枱上嘅心經，竟然擺亂咗。」

盂蘭節禁忌多，鍾慧冰自言有很多習俗也會跟隨：「盡量唔好夜返屋企，夜晚喺街唔好亂叫人嘅名，又唔好吹口哨，最緊要著衫都要小心啲，要著鮮色衫。與此同時，她叮囑女士們千萬不要穿得太暴露性感，小心有『邪風』入侵。







