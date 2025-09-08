許冠傑與哥哥許冠文同慶生日：77歲廣州開騷，沙士鼓勵港人紅館超時演出被罰60萬元

加入最愛專欄 收藏文章

許冠傑日前77歲生日，與83歲哥哥許冠文生日日子只差三天，今年兩兄弟跟家族親戚成員一起慶祝。許冠傑細仔許懷谷（Scotto）在社交平台貼出童年照，三父子的外貌與身型早改變，但依然感情深厚。許冠傑永不言休，上月仍跟兩兄弟一起在廣州開演唱會。香港殿堂級歌神並非浪得虛名，曾經在2004年紅館舉行個唱，每晚都超時完結，結果要罰款數十萬元。

許冠傑於9月6日踏入77歲，而9月也是許家的大日子，哥哥許冠文和49歲大仔許懷欣同樣是9月3日生日，向來許氏家族感情深厚，他們一家人聚在一起為「9月之星」慶祝，而許冠傑細仔許懷谷（Scotto）在社交平台貼出父子的昔日照片。

許懷谷在IG分享了多張三父子的昔日照片，當中見到許冠傑昔日年輕的樣子，以及兩兄弟童年，三父子感情深厚，另外還有一張許懷谷跟父親及許冠文的合照。還寫道，「This week in Sept is always special. Happy Birthday to my bro @thestayup and dad @samhuiofficial and Uncle Michael. Love all you guys and see you on stage（九月的這星期總是很特別。祝我的哥哥@thestayup、爸爸@samhuiofficial 和 Michael 叔叔生日快樂！愛你們所有人，期待在舞台上與你們相見。」

三父子一直以「父子兵」到世界各地演出，近日許冠傑在廣州舉行《此時此處演唱會2025》，今次許冠文的兒子許思維也有上台和叔叔一齊表演，許冠文只是做座上客支持，完騷後才入後台跟眾人會面。

77歲許冠傑熱愛唱歌，到今時今日仍然有心有力，每次也賣力演出。2003年香港沙士爆發，他為了鼓勵香港人，曾在2004年舉行《繼續微笑會歌迷神演唱會》14場演出，於紅館演出每晚唱不停，超時演出到凌晨，最高紀錄唱至凌晨1時許，每晚超時被罰款，最後被罰款逾60萬元。

而許冠傑今次跟同樣在9月生日的哥哥許冠文合照，勾起香港觀眾不少回憶，許氏一門四傑：許冠文、許冠武、許冠英、許冠傑，許冠文和許冠傑在70年代合作《雙星報喜》大受歡迎，之後四兄弟合作拍下首部作品《鬼馬雙星》，電影票房高達600萬港元，創下了當年的紀錄，更成為開埠以來收入最高的電影。可惜許冠英在2011年於家中因心臟病發離世，從此許氏四兄弟三缺一，2012年許冠傑演唱會，原本有許冠英擔任嘉賓，可惜哥哥猝逝，許冠傑在演唱會上以大屏幕，與許冠英隔空對唱《無情夜冷風》。







