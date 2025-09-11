吳彥祖現身iPhone 17發布會！與Tim Cook合照＋激讚超薄iPhone Air設計

加入最愛專欄 收藏文章

全球關注最新的iPhone 17昨日（10日）已在美國舉行發布會，同時亦宣布了AirPods Pro 3+Watch Series 11新功能及價格。原來吳彥祖當時也在發布會現場，更把握機會跟蘋果CEO Tim Cook 聊天。事後，吳彥祖在交平台分享感受，更獲對方轉發帖文。

全新iPhone 17剛在昨天舉行了發布會，吳彥祖在社交平台分享當日也身在現場，更把握機會跟蘋果CEO Tim Cook聊天及合照，當時二人言談甚歡。吳彥祖已經不是首次身在現場，第一時間親身體驗新產品。

吳彥祖分享照片時也分享感受，他寫道：「第二次@apple Keynote 發表會很開心。我喜歡參觀諾曼福斯特設計的 Apple Park。這次蘋果園和樹木都長得很高，我還有機會去看看那個有小浪的池塘。新產品看起來棒極了，尤其是 iPhone Air 的時尚外觀讓我驚喜不已。即時翻譯 AirPods 也會改變遊戲規則！」Tim Cook亦有轉發吳彥祖的帖文，期待對方使用公司產品時，能夠好好地發揮個人創作。

吳彥祖在美國長大，畢業於美國奧勒岡大學建築學系，後來來香港發展，曾經做模特兒及演員。他與太太Lisa S.婚後育有兩女兒。近年與科技聯繫上，早前他在社交平台上開設「吳彥祖教英語」帳號，推出產品「吳彥祖帶你學口語」，內容包括俚語、慣用語，題材多數關於旅遊、點餐等基本溝通，以及急口令練習。據知推出初期銷售理想，課程內容由他錄製的影片，提供84節課程，售398人民幣。不過有用家就投訴，每節10分鐘的課程，吳彥祖只教授5分鐘，覺得明星教英文只是一個噱頭。







