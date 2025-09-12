新戲速遞│《風林火山》10.1香港上映 + 姜皓文《惡人當道》江湖寫照 +《捕風追影》新星好打過成龍

加入最愛專欄 收藏文章

耗資4億港元製作的《風林火山》，籌備多年終於宣布在10月1日於香港、內地同日上映。兩地的宣傳片段也不同，神秘面紗揭開更多，可以見到被炸得體無完膚的銅鑼灣樣貌、以及參與演出的演員。還要等多半個月才睇到這套戲，不如率先看看9月中新一輪電影速遞，有兩套也來自香港演員主演。由姜浩文飾演過氣江湖大佬，從良做正行生意，遇到想路見不平的事情，反抗流氓的破壞。新晉導演關文軒從一位昔日江湖大佬發生的事啟發而拍成的故事，反思在社會上誰能為自己伸張正義。另外，《捕風追影》中飾演梁家輝養子「狼群」的五位演員，每人都有武術根底，從小習武，在戲中表現突出，可謂青出於藍「好打過成龍」。

麥浚龍籌備多年，由劉青雲、古天樂、梁家輝等人主演的《風林火山》終於有上映日期，官方發放宣傳片公布電影將於10月1日在香港及內地同時上映，兩地的宣傳片也不同，內地版本更有演員杜德偉、鮑起靜等人；而香港版本則見到更多香港面貌。電影入選第58屆錫切斯國際奇幻電影節，這個西班牙錫切斯國際奇幻電影節以驚悚、奇幻類型聞名，是全球同類型電影節中最具影響力的盛事。多位國際名導如昆頓塔倫天奴 Quentin Tarantino、大衛連治 David Lynch、朴贊郁及三池崇史皆曾參展或擔任評審。

本周上映新戲：

1.《唐頓莊園：盛世終章》（Downton Abbey: The Grand Finale）

《唐頓莊園：盛世終章》以1930年代唐頓莊園的故事為骨幹，莊園由輝煌、優雅，到面對挑戰的過程。女主角瑪麗小姐捲入一樁震驚上流社會的醜聞後，家族財務危機又步步緊逼，家族百年榮耀懸於一線，莊園上下人心惶惶。事件也影響貴族體面瀕臨崩，同時新一代接班人蓄勢待發，傳統與革新衝擊，揭開莊園的未來，迎接新主人。

這套電影是源自人氣英國劇《唐頓莊園》（Downton Abbey），劇集由2010年播映，共拍了6季，一直深受歡迎。現在推出電影版，被視為大結局。電影由Michelle Dockery飾演的瑪麗小姐擔大旗演出。

2.《惡人當道》

由新晉導演關文軒執導及編劇、姜皓文、廖子妤、葉童、凌文龍主演，丁雲山、吳凱恩監製的《惡人當道》，故事講述重獲新生的過氣大佬「呔哥」（姜皓文 飾）在舊區經營洗衣店，當他逐漸融入平淡生活，卻遇上欺凌一棟舊廈居民的黑道流氓，內心交戰應冷眼旁觀還是重出江湖。

導演關文軒創作初衷源於拍攝一齣紀錄片時，認識一位曾經滄海的江湖大佬，曾殺人入獄，鐵窗生涯後，輾轉間在舊區經營了一間鑊氣小炒食店，20年來幾乎從未加價，成為附近居民的小角落，直至大廈因強制拍賣被發展商收購，大佬留守到最後一刻才瀟灑地離開，而這個大佬正是戲中的呔哥寫照。完成紀錄片的幾年間，「強拍」條例下發展商收地，基層居民被騷擾卻投訴無門，事情一直在發生著，導演心想若然每一棟舊廈都有個大佬「保護」便好了。當然現實殘酷，導演也惟有透過電影幻想去滿足。

3.《捕風追影》

《捕風追影》除了以兩位前輩成龍和梁家輝助陣，梁家輝更搖身一變成為武打新星，二人大玩「兵捉賊」。戲中新一代動作演員此沙、文俊輝（男團SEVENTEEN）、林秋楠在電影內也有出色的表現。

戲中飾演梁家輝養子「狼群」的其中一員此沙，12歲入武術學校習武16年、文俊輝12歲開始學習傳統武術、林秋楠6歲學始練習跆拳道，接觸武術 15年、李哲坤6歲學始習武，15年武術經驗和王振威5歲學始習武，24年武術經驗，他們甚至能青出於藍「好打過成龍」。

本周其他上映電影：

● 《蛟龍行動》

● 《九龍大眾浪漫》

● 《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》







