袁詠儀18歲兒子成熟有佬味，外地升學熱愛音樂夾Band，嚴母管教關係曾經惡劣

張智霖和袁詠儀婚後育有一子張慕童（Morton魔童），現時已經18歲並於海外升學。張慕童在幼兒時期，父母間中會貼出生活照，已見他遺傳父母的優良基因，擁有一對大眼睛、頭髮濃密，十分俊俏。踏入青春期的他，突然變得有性格，把社交平台的照片全刪掉，不過近日竟然貼出自拍照片露真面目，顏值甚高好評如潮。

張智霖和袁詠儀的兒子張慕童，轉眼已經18歲，於香港國際學校讀書，今年已經畢業，並去外地升學。作為星二代兼遺傳了父母的優良基因，張慕童在童年時已經受到外間關注，父母間中會分享跟兒子的生活日常，但隨著年紀漸長，張慕童曾受不了別人眼光，把社交帳號內分享的照片全刪掉，但帳號的追蹤者仍然有11.1萬。

從小張慕童被讚靚仔，不過轉低調後，就算在張智霖或袁詠儀分享的照片中，也未能清楚見到張慕童的近況。不過近日張慕童突然在IG限時動態，罕有分享在外地留學生活點滴，更見到他的自拍照片。

照片內，見到張慕童遺傳了父親的面形、濃密的頭髮、父母的一對大眼睛，而且開始長鬍鬚，增添初熟男人味。外間見到張慕童的近照十分雀躍，讚他靚仔之外，更覺得他跟無綫男演員周嘉洛「撞樣」十分相似。張智霖曾經形容兒子性格高冷又帥氣，還希望兒子能快快帶女朋友回家見面。

在張慕童分享的照片內，還有跟朋友們夾Band彈結他的照片。袁詠儀曾經笑指兒子唱歌似「劏雞」，但對編曲很有興趣。可惜，當初袁詠儀十分反對兒子熱愛音樂的興趣，後來才反思要讓兒子有自己的人生，小朋友要找到自己熱愛的事。她自言擔心兒子的興趣將來不能賺錢，而且自己曾是家中「一言堂」，令母子關係曾經很差，張慕童曾童言無忌，跟父親張智霖要求換一個媽媽，及後袁詠儀察覺母子間的問題，之後才努力修補關係。







