美國影星羅拔烈福家中逝世，享年89歲 《俏郎君》成70年代票房代表作

一代巨星殞落！美國荷里活巨星兼導演羅拔烈福（Robert Redford）日前（16日）傳出不幸離世消息，公關證實他的死訊，羅拔烈福於9月16日於自己最深愛的地方、於猶他州山區辛丹斯家中，在摯愛家人和好友陪伴下離世，享年89歲。

Read more：黎宣離世享年93歲，婚姻美滿、丈夫是初戀 黎姿發帖文悼念姑媽

羅拔烈福（Robert Redford）上月生日，意料不到一個月後離開，他逝世的消息傳出震撼了荷里活，以及世界各地的影迷。他是60、70年代當紅演員，21歲便入行拍戲，曾多線發展活躍於電視、電影及舞台劇，經典作品如《俏郎君》（The Way We Were），還有《神槍手與智多星》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）、《冷戰夫妻》（Barefoot in the Park ）、《非洲之旅》（Out of Africa）、《因真相之名》（Truth）、《老千計狀元才》（The Sting）、《驚天大陰謀》（All the President's Men）、《不道德的交易》（Indecent Proposal）、《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）和《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）等。

羅拔烈福最後一次演出是今年3月播出的劇集《Dark Winds》，他擔任監製及客串演出。在演藝生涯上，羅拔烈福也得到不少加許，於1973年憑電影《老千計狀元才》獲奧斯卡影帝提名，而在1980年憑電影《普通人》奪得奧斯卡最佳導演、2002年獲奧斯卡終身成就獎。

同時也是票房保證，1972《猛虎過山》播至1975年重映，於1973年更成為當年票房播出第2高的電影，而《俏郎君》是當年票房第5高的電影。在1974年《老千計狀元才》亦成為年度票房最高的電影，成為史上票房最高的20部電影之一。從1974至1976年，每年電影放映商都投選羅拔烈福為荷里活最佳票房影星。

在2016年曾傳過羅拔烈福死訊，有指他在南加州打高爾夫球時，在高爾夫球車跌倒地上重傷不治。原來只是虛驚一場，羅拔烈福澄清並無其事。

燦爛的星途以外，羅拔烈福的私生活卻高低起伏，曾有兩段婚姻，第一段婚姻在1958跟Lola van Wagenen拉埋天窗，但在1985年離婚，二人育有4名子女，兩兒子已相繼離世。後在2009年跟Sibylle Szaggars結婚，兩女兒婚後為他添了兩名孫女。







