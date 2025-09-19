傳鄭中基贍養費僅8000元？律師講解撫養權判決、贍養費考慮重點

加入最愛專欄 收藏文章

藝人鄭中基與余思敏正辦理離婚，二人共育有一子一女，6月時被傳媒影到他現身灣仔家事法庭出席閉門聆訊，傳聞指二人就「解決子女安排見面」方案要於法庭解決，另有傳聞指鄭中基支付贍養費為每月每人8000元，隨後遭他否認，案件仍在審理中。坊間對夫妻離婚，就贍養費、撫養權等有不少疑團，今次找來衛達仕律師事務所香港辦公室管理合夥人曹喬菱（Jocelyn），詳細解答種種有關離婚時可能會遇到的疑問。

53歲鄭中基與余思敏年初傳出感情生變，及後傳出離婚，在4月的時候，鄭中基首次現身灣仔家事法庭出席閉門聆訊，至6月時由父親鄭東漢陪同下在到出席聆訊。雙方就「解決子女安排見面」找解決方案。

離開法庭時，鄭中基接受傳媒訪問，表明已向法官申請並得到批准就著贍養費為每月每人8000元等不實傳聞作出回應及澄清，更發表聲明否認傳聞。鄭中基2011年跟余思敏再婚，婚後育有一子一女，自去年8月鄭中基與經理人何慶湘合作上發生問題，及後發聲明指對方工作及道德操守有問題而終止合作。

在香港，夫妻決定離婚必須要經過甚麼手續？而通常雙方會就子女撫養權及贍養費等有分歧，要透過法庭來處埋。衛達仕律師事務所香港辦公室管理合夥人曹喬菱Jocelyn，解答種種有關離婚時可能會遇到的疑問。

離婚訴訟律師 曹喬菱（受訪者提供）

ETNET：上家事法庭是甚麼意思？

離婚訴訟律師Jocelyn：香港所有離婚個案都必須經過家事法庭處理。尤其若雙方因某些事情未能達成和解，便需要法庭來處理，而家事法的大部分案件也是牽涉離婚或小孩的撫養權。另外，大部分的家事訴訟程序都是保密的，不會進行公開聆訊，即不容許外人進入法庭聽審。

ETNET：離婚打官司，男方是否一定要付女方贍養費？怎樣決定贍養費多少？

離婚訴訟律師Jocelyn：贍養費有兩種，一是配偶贍養費，另一種是小朋友的膽養費。有關配偶贍養費，法庭會視乎某些因素，包括雙方的經濟能力和雙方實際需要來決定由誰來支付，不一定由男方向女方支付贍養費。同樣地，如女方較男方多資產，太太亦有可能需要向先生分資產。如果一方的資產非常龐大，能夠一筆過滿足對方需要，即另一方往後多年的生活開支，便不會再需要額外定期支付贍養費。如若資產不能滿足雙方需要，則有可能攤分部分資產後，某一方同時定期（例如每月）需要向對方支付贍養費。

另一類是小朋友的膽養費，法庭會按小朋友的開支需要及審視其父母雙方的經濟能力，以衡量將由其中一方全數支付，還是一半一半共同分擔小朋友的開支，或是其中一方支付較大比例的子女贍養費。

有關資產分配及贍養費的金額及長短，一般可通過雙方協商達成，不需要依賴法官來判決。倘若雙方未能達成共識，則需交由法官處理。若某一方不滿意家事法庭對資產分配或贍養費金額的決定，仍可上訴至高等法院。

在香港法律下，無一個指標介定如何為之合理金額，法庭會視乎家庭原本的生活水平，例如一方聲稱家庭每月支出為50萬元，法官會審視該家庭過往一兩年的支出記錄，例如信用卡帳單，或其他使費的記錄等。

另外，所有關乎有小朋友的離婚案件，法庭都會處理一個問題，就是應該歸哪一方擁有子女的照顧及管束權，簡單理解就是「小朋友跟邊個住」，另一方則享有探視權；而擁有照顧及管束權的一方，同樣是負責接收贍養費的一方，即對方需要支付贍養費，以支持擁有照顧及管束權的一方及子女的生活開支費用。

ETNET：男女雙方是否必定要平分個人資產？

離婚訴訟律師Jocelyn：根據香港法律，所有離婚案件都是根據50/50平分財產原則來處理。某些情況下，例如比較短暫的婚姻（幾多年婚姻算短婚姻沒有標準，但一般而言，維持只有5年或以下的婚姻），未必會按50/50的分配比例來處理雙方資產。法庭會按照雙方需要多少金額才能滿足基本生活需要，也會考慮年齡、工作狀況等來判斷，如果一方是否年輕、有穩定的工作收入等，來判決雙方是否需要平分資產。

ETNET：如果育有子女，法官如何判斷子女的撫養權？通常媽媽會勝數較大？

離婚訴訟律師Jocelyn：若子女年紀比較小，例如4歲或以下，無論根據兒童心理學家或社會福利署的意見，都會著重考慮小童的生理需要，認為小童應該跟所謂主要照顧者生活（一般來說是母親）。但如果子女較大，例如已讀小學，法庭亦未必一定會判決讓母親擁有子女的撫養權的，而是視乎該小童平日的生活，實質是由哪一方進行照顧，例如是小朋友一向是由全職爸爸照顧起居和生活，那就會判由爸爸一方擁有小朋友的撫養權。

而現今社會的家庭也有另一趨勢，雙方都需要工作，平時也會分工合作、共同照顧小朋友，一方負責管束小朋友的學業，另一方則負責課外活動，法庭便有機會判定雙方均擁有「共同照顧及管束權」，即父母雙方平均分配與小朋友相處的時間。

若雙方未能同意照顧及管束權的判決，法庭則會安排社工進行家訪，由社工做家訪評估及撰寫社工報告。小朋友的意願有多「重要」呢？很視乎他們的年紀，年紀愈小的，法庭會認為他們未必清楚了解甚麼是真正對自己好；年紀較大的小朋友，有一定的自理能力，相對地夠成熟可判斷自己喜歡跟誰生活。總括而言，年紀愈大的小朋友，法庭考慮子女意願的比重愈強。

曾有案例小朋友非常強烈地表達不想跟隨某一方生活，法庭有機會需要一份「兒童心理報告」，由兒童心理學家訪問該小童，探討他的內心世界，再衡量甚麼方案最能保障到小朋友。亦有極端例子由律師代表小朋友「出庭」，最近便有一個罕見的個案，小朋友不願再見到爸爸，爸爸則稱是媽咪教唆，故此法庭派出律師接觸小朋友，了解詳情和背後原因，由律師代表小朋友出席法庭聆訊，以有邏輯及條理地表達不喜歡爸爸的因由。

一般都會認為媽媽獲得子女撫養權的勝數比較大，但也未必的，法庭首要考慮小朋友平時的生活是由哪一方照顧為主，來決定撫養權的判決。

ETNET：由申請離婚至結案需時多久？小朋友在此期間跟誰同住？

離婚訴訟律師Jocelyn：通常由申請離婚至結案，如果在子女安排及資產安排方面有爭拗的話，整個過程可歷時3至4年或更長的時間。法庭會先處理好有關小朋友的安排，才進行資產分配的聆訊判決，兩類訴訟分別均需約1.5年至2年才能結案。所以很多個案也會選擇以庭外和解方式解決，始終等候法庭判決需要不菲的費用，同時等待排期及聆訊的過程也很廢心神。

一般而言，離婚個案進入了司法程序，男女雙方如育有子女，他們仍需要一起繼續同住。事實上，直至法庭頒布命令之前，任何一方也不能擅自帶小朋友搬出屋企，因為雙方均沒有認可的照顧及管束權，所以也只可無奈地一同居住。

如一同居住確實不可行的話，或會影響小朋友等，雙方均可向法庭申請臨時照顧及管束權的判令，法官會先看第一份社工報告及根據簡單的評估，作出臨時性的判斷，判定由哪一方可於他們的離婚個案審訊期間，擁有子女的臨時照顧及管束權。







