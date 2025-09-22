《風林火山》入選多個國際電影節，余香凝憑《女孩不平凡》釜山影展，相隔十年再見影迷

加入最愛專欄 收藏文章

香港藝人在多個影展上發光發亮。麥浚龍籌備多年的電影《風林火山》，即將在10月1日「動如雷震」。電影繼早前入選康城影展及錫切斯國際奇幻電影節後，更接連獲選多個影展，可惜有聲勢卻未有特別好的口碑。而集結港、澳、台三地新晉女神級演員的電影《女孩不平凡》，入選第30屆釜山國際電影節的「展望競賽單元」（Vision Section），在韓國亮麗登場，香港金獎像影后余香凝，於映後跟觀眾見面時，以韓文霸氣地向拍檔廖子妤示愛，獲得熱烈掌聲。

Read more：東京國際電影節｜木村拓哉《TOKYO TAXI》成焦點，吉永小百合主演開幕電影《頂峰的對面有你》

由金城武、古天樂、劉青雲、高圓圓主演的電影《風林火山》，看中內地及香港的黃金假期，早前宣布10月1日兩地同時上映。電影之前已衝出香港，入選康城影展及錫切斯國際奇幻電影節。近日電影再公布，接連獲選第38屆東京國際電影節 、第21屆蘇黎世電影節及第45屆夏威夷國際電影節。

《風林火山》講述一場突然而來的爆炸事件令香港富商殞命，牽引出販毒者之間的角力。富商繼承人不惜一切製造社會混亂，為的竟是一個至善的理由「一個沒有毒品的世界」……比想像中更可怕、更混亂……結局誰來撥亂反正？

由2017年開拍直至今年才上映的《風林火山》，曾被取笑是「都市傳說」，於今年5月在法國康城電影節首度播映，不過未必個個觀眾受落，有觀眾直言「看不懂」。而內地傳媒亦有報道，電影撞正內地黃金假期，同期有很多猛片推出，包括《刺殺小說家2》、《志願軍：浴血和平》等，競爭相當激烈。而且《風林火山》一班演員亦未必能夾期宣傳。同時一度傳聞久未露面的金城武將會在9月底亮相北京首映，不過只是一則傳聞，內地首映禮其實仍然未確定是否舉行。

另外，集結港、澳、台三地新晉女神級演員的電影《女孩不平凡》，登上釜山國際電影節舞台，主演陣容包括香港金像影后余香凝、金像獎最佳女配角廖子妤、許恩怡、鄧濤、劉漪琳，以及台灣新演員陳孟琪。眾人首次登上國際舞台成為焦點。

電影在釜山國際電影節的世界首映引發搶票熱潮，官方門票開售秒速售罄，不少韓國影迷更在開場前數小時已於戲院門外排隊，見證「女神聯盟」的風采。余香凝在首映後分享，並用韓文對著廖子妤霸氣示愛：「好漂亮，我愛妳！」打動全場，觀眾尖叫聲與笑聲不斷，氣氛甜蜜到最高點。

首次踏上國際紅地毯，余香凝表現興奮：「很開心，這是我第一次來到釜山國際電影節，觀眾們都超級熱情，還留下來和我們交流。能夠看見這個國家有這麼多人喜歡香港電影真的覺得很高興。特別有印象的是有一位觀眾告訴我們，他十年前已經看過我和廖子妤合演的《骨妹》，他說自己十年後能夠再看見這個組合，令他非常感觸。我聽了非常驚喜，意想不到十年前已經有人看我們的電影，」

廖子妤再次和徐欣羨導演以及余香凝一起合作，這一部新作的班底很多都是來自《骨妹》的，而《骨妹》對於她來說是一個非常重要的作品，很高興今次在新戲中延續這段情誼。而許恩怡覺得韓國觀眾看得非常細心，能夠看見很多細節，看完後還會反思，同時啟發了劇組人員思考將來的方向。







