釜山國際電影節｜梁朝偉《Silent Friend》全裸演出絕口不提，愛擁抱樹木

梁朝偉為首次主演的歐洲電影《Silent Friend》，獲邀參加第30屆釜山國際電影節，他與今次自編自導電影的匈牙利女導演伊迪高安怡迪（Ildiko Enyedi）一起出席海雲台戶外座談會。席間他展現親民一面，還主動向台下觀眾派心。梁朝偉的友善還吸引了小昆蟲，期間有蜜蜂在他身邊徘徊，工作人員本想出手驅趕，但他表示並不介意。他自爆拍戲時見到樹木會主動擁抱，不過對於戲中全裸演出，他就絕口不提。

梁朝偉為主演的新戲《Silent Friend》出席第30屆釜山國際電影節，電影會在影展上連續放映兩天，他與導演一同出席映後分享會，梁朝偉在活動上講述自己拍攝這套戲的經歷，為了戲中角色籌備了半年，而且參考了大量與植物有關的書本，令他大開眼界。拍完這套戲之後，每當他見到樹木也會送上擁抱、親親大自然。不過對於電影內全裸演出，他就絕口不提。

2022年梁朝偉獲釜山影展頒發「年度亞洲人獎」，今次再見韓國傳媒魅力依然驚人，他還向台下觀眾派心心，韓國傳媒都大讚他親民。而活動上發生了小插曲，突然有飛蟲飛近梁朝偉，工作人員狀甚緊張打算出手驅趕，但梁朝偉表示並不介意，這舉動同樣被傳媒大讚隨和。

今次梁朝偉首次進軍歐洲影壇，《Silent Friend》早前在第82屆威尼斯影展舉行世界首映，引起全球關注，電影普遍被外國影評人大讚，甚至有外國網民指電影應獲得金獅獎，而男主角梁朝偉更應成為影帝。向來梁朝偉甚受威尼斯影展愛戴，是威尼斯影展首位領終身成就金獅獎的華人演員，大會更形容他是當代最具影響力的亞洲演員。

《Silent Friend》故事講述100多年以來，與一棵樹有關的三個故事。梁朝偉是第三個故事中的主角之一，飾演一位腦神經科學家。梁朝偉更為了這套戲剷短頭髮演出，而每次演出都會事前做足功課，對角色深入研究了解，其專業精神確實令人佩服。







