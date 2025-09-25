呂頌賢死過翻生｜與唐文龍、莫家堯敍舊，年紀最大狀態最好

加入最愛專欄 收藏文章

90年代香港演員呂頌賢近日傳出肺部受細菌嚴重感染消息，其太太麥景婷（原名麥麗紅）在社交平台形容丈夫這次患病情況是驚濤駭浪，多次出入醫院並住過深切治療部14日，早前終於康復出院。呂頌賢趁颱風樺加沙襲港前，在九龍城與亞視之友莫家堯、唐文龍短敍。三位曾經是亞視一代男神再次走在一起，意想不到年紀最大的呂頌賢狀態比其餘兩人更好。

90年代亞視的一班男藝人之中，莫家堯、唐文龍和呂頌賢曾被力捧為男神，他們都有共同嗜好，以往經常結伴揸電單車兜風，是三人間的「男人的浪漫」。不過之後各有發展，呂頌賢北上搵人仔；唐文龍期後轉到無綫拍劇、近年也北上工作；而莫家堯後期放棄演藝事業，轉投商界發展並曾經營家族生意。

近日，三人在颱風樺加沙襲港前，在九龍城茶餐廳敍舊，唐文龍事後在社交平台分享三人合照，唐文龍寫道，「香港暴風前夕，和好久不見的朋友兄弟小聚片刻。現在已經回家。大家做好防風準備啊！」

不過三位一代男神走在一起，卻發現大家的狀態分別很大，竟然大病初癒、59歲的呂頌賢保養得最好，58歲的莫家堯現大眼袋，而唐文龍是眾人中最年輕，只得55歲，但臉上卻充滿歲月痕跡，眼角大量魚尾紋。

呂頌賢曾經因為肺部受細菌感染擴散至多個器官，住了14天ICU，全程他也陷入昏迷狀態中，出院後曾被網民影到他明顯消瘦的樣子，原來差不多跌了40磅。事隔一陣子，今次跟老友聚會，戴上鴨舌帽的呂頌賢，回復狀態，面色比之前好，看起來很精神，顏值亦已回升。

呂頌賢與太太麥景婷茹素多年，呂頌賢更吃素約30年，是他向太太介紹茹素的好處。二人的茹素習慣曾引起不少內地網民爭議，不過呂頌顉一於少理，他今次死過翻生，出院後繼續吃素，他曾分享美食照片，慰勞自己大吃印度素食。











