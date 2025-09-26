《破‧地獄》代表香港出戰奧斯卡最佳國際影片，黃子華寄望本土文化引起共鳴

加入最愛專欄 收藏文章

《破‧地獄》走上國際舞台，將有機會角逐奧斯卡最佳國際影片。電影於去年上映贏盡口碑兼且票房大收，港澳票房超過1.7億港元創下多項票房紀錄，現為香港史上最高票房的華語電影。香港電影製片家協會決定推薦《破‧地獄》代表香港角逐奧斯卡最佳國際影片，男主角黃子華希望「破地獄」的文化，能藉此得到世界各地人的共鳴。

由許冠文、黃子華、衛詩雅和朱柏康主演的電影《破‧地獄》，將會有機會衝出國際！香港電影製片家協會宣布，按照美國電影學院角逐「奧斯卡最佳國際影片」之選片準則，決定推薦《破‧地獄》代表香港角逐「第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」。

今次是「奧斯卡金像獎最佳國際影片 - 香港區評審委員會」從2024年10月至2025年9月期間上映之所有香港電影中挑選，當中《破‧地獄》佔大多數票當選提名代表香港參加角逐「第98屆奧斯卡最佳國際影片」。

消息令一眾演員感到興奮，衛詩雅出貼文表示「好開心」，她還雀躍地表示：「呢件事非常鼓舞，超乎想像。」許冠文感謝香港和世界各地觀眾，能一起參與這次電影旅程：「希望《破‧地獄》打破地域界限，感動到更多觀眾。」而黃子華希望「破地獄」的文化讓國際人士知道：「破地獄，係香港非常獨特嘅儀式，亦都係人類最終極嘅軌跡。去到奧斯卡，希望佢可以引起更多人嘅共鳴，同埋對香港傳統文化有更大嘅興趣。」

《破‧地獄》播映以來，於港澳創下超過1.7億港元的票房紀錄，現時成為香港史上最高票房的華語電影。而電影亦為演員帶來不少獎項，當中在金像獎2025上共得到5個獎項，除了衛詩雅勇奪「最佳女主角」，戲中飾演她的哥哥的朱柏康同時奪得「最佳男配角」，還有「最佳編劇」、「最佳原創電影音樂」和「最佳電影原創歌曲」，成績非常亮麗。







