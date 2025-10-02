金馬獎入圍｜柯煒林《大濛》爭影帝迎戰張震、張孝全，黃秋生角逐男配

加入最愛專欄 收藏文章

香港演員柯煒林、黃秋生、羅浩銘及新演員鄧濤入圍台灣金馬獎！第62屆金馬獎頒獎典禮即將在11月22日舉行，大會剛公布完整入圍名單，今年有不少香港藝人入圍，黃秋生憑《今天應該很高興》入圍最佳男配角、柯煒林以《大濛》提名最佳男主角、羅浩銘憑《觸電》入圍最佳動作設計、以及新演員鄧濤憑《女孩不平凡》成功入圍最佳女配角。恭嘉！恭嘉！

近來港產片揚威外地，香港藝人亦被關注，即將在11月尾舉行的第62屆金馬獎頒獎典禮上，多位藝人分別角逐多個重要獎項。今屆的影帝、影后競爭相當激烈，男主角方面，香港藝人柯煒林憑《大濛》的出色表現入圍爭奪寶座，同時他的對手也相當強勁，其他入圍者包括張震《幸福之路》、張孝全《深度安靜》、許瑞奇《好孩子》和藍葦華《我家的事》，全是好戲之人。

似乎「鮑魚擦頭」有利柯煒林，他曾於2021年憑《濁水漂流》角逐第58屆金馬獎最佳男配角，戲中的髮型跟今次《大濛》類似。他現時正為舞台劇《笨蕉大劇院》演出，得知成功入圍表示幸福：「感謝大家嘅祝賀，能成為《大濛》團隊嘅一員很幸福，也恭喜《大濛》獲今屆金馬獎最多提名。又可以藉金馬獎到台灣吃超商麻油雞飯糰，特別好吃。可以繼續演戲。」舞台劇一眾拍檔，立即恭賀柯煒林。《大濛》是今屆金馬獎亮麗的電影，這戲合共有11項提名。

女主角方面，入圍名單中也全是好戲之人，包括范冰冰憑《地母》強勢回歸，迎戰的有劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、方郁婷《大濛》和高伊玲《我家的事》，同樣被視為難以抉擇花落誰家。

金像、金馬影帝黃秋生憑《今天應該很高興》深厚演技，入圍最佳男配角。早已成為華語電影重量級演員，近年更多次演出舞台劇，這次在金馬獎提名，他表示：「喜出望外，老驥伏櫪。感激不盡！」。而他得知消息後，在社交平台分享，還感謝各位支持，留言講句謝謝。

近年為多套電影擔當動作設計的羅浩銘，他有為正在上映中的《觸電》做動作設計，他憑此戲入圍金馬獎最佳動作設計， 表示收到消息時感到很震撼，他笑言：「震撼到差啲連電話跌落地，感謝動作團隊每一個人，大家喺一個艱難嘅時間和budget下拍攝，佢哋只得6日半時間處理大量動作場面，台前幕後都非常配合，特別感謝老闆古天樂，佢願意嘗試新的idea，願意畀公司一個小演員去嘗試。」他希望憑這次機會能令觀眾入場支持《觸電》。

另外，新演員鄧濤在《女孩不平凡》有細膩演出，使她成功入圍最佳女配角，讓觀眾留下深刻印象，這次入選她笑言感到很夢幻：「我第一次入圍，謝謝金馬，這太夢幻了。」同時她感激導演相信，及電影內每位的支持。

第62屆金馬獎完整入圍名單：



最佳劇情片：

《大濛》

《人生海海》

《左撇子女孩》

《眾生相》

《地母》



最佳導演：

陳玉勳《大濛》

曹仕翰《南方時光》

廖克發《人生海海》

李駿碩《眾生相》

張吉安《地母》



最佳男主角：

許瑞奇《好孩子》

柯煒林《大濛》

張孝全《深度安靜》

張震《幸福之路》

藍葦華《我家的事》



最佳女主角：

方郁婷《大濛》

劉若英《我們意外的勇氣》

林依晨《深度安靜》

高伊玲《我家的事》

范冰冰《地母》



最佳男配角：

金士傑《深度安靜》

黃鐙輝《左撇子女孩》

曾敬驊《我家的事》

姚淳耀《我家的事》

黃秋生《今天應該很高興》



最佳女配角：

陳雪甄《人生海海》

蔡淑臻《左撇子女孩》

葉子綺《左撇子女孩》

黃珮琪《我家的事》

鄧濤《女孩不平凡》



最佳新導演：

沈可尚《深度安靜》

Lloyd Lee CHOI《幸福之路》

鄒時擎《左撇子女孩》

潘客印《我家的事》

陳思攸《核》



最佳新演員：

牧森《進行曲》

劉敬《失明》

馬士媛《左撇子女孩》

張迪文《眾生相》

林怡婷《恨女的逆襲》



最佳原著劇本：

陳玉勳《大濛》

廖克發《人生海海》

鄒時擎《左撇子女孩》

卓楷羅《遼河的士》

李駿碩《眾生相》



最佳改編劇本：

楊寶文《世外》

陸欣芷、沈可尚《深度安靜》

Lloyd Lee CHOI《幸福之路》

潘客印《我家的事》

傅世晏《柔似蜜》



最佳攝影：

陳大璞《深度安靜》

李永畧《幸福之路》

陳克勤、高子皓《左撇子女孩》

王金城《96分鐘》

梁銘佳《地母》



最佳剪輯：

雪美蓮《隱蹟之書：重寫自我》

賴秀雄《大濛》

Sean BAKER《左撇子女孩》

石馬《眾生相》

杜光瑋《不可能女孩》



最佳美術設計：

王誌成、尤麗雯《大濛》

蔡珮玲《深度安靜》

張軼峰、袁筱凡《南方時光》

蘇國豪《96分鐘》

殷倩楊、吉本幸人《殺手#4》



最佳造型設計：

Shahreens、佘美璇《好孩子》

許力文《大濛》

鄭宇培《南方時光》

黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣《地母》

霍曉彤、KATO Miyuki《殺手#4》



最佳視覺效果：

梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君《小蟲蟲大冒險》

郭憲聰、陳姵均《大濛》

温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷《96分鐘》

陳子謙《殺手#4》



最佳音效：

高偉晏、張凱彤、林先敏《小蟲蟲大冒險》

簡豐書、湯湘竹《大濛》

陳維良、Narubett PEAMYAI、Elwin T.《96分鐘》

杜篤之、張芬瑄、陳冠廷《地母》

黎志雄《殺手#4》



最佳動作設計：

洪昰顥、范家銘《進行曲》

洪昰顥《96分鐘》

羅浩銘《觸電》

黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》

坂本浩一《殺手#4》



最佳原創電影音樂：

周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》

王榆鈞、澎葉生《甘露水》

Charles HUMENRY《幸福之路》

福多瑪 Thomas FOGUENNE《人生海海》

余家和、張吉安《地母》



最佳原創電影歌曲：

〈大濛的暗眠〉《大濛》

〈木頭人〉《遼河的士》

〈一路順風〉《我家的事》

〈布秧〉Bhujanga《地母》

〈我天生－有病版〉《有病才會喜歡你》





最佳紀錄片：

《從來》

《大風之島》

《甘露水》

《春雨424》

《隱蹟之書：重寫自我》



最佳紀錄短片：

《侯硐奇譚》

《哥哥死後去了哪裡》

《第九十三封信之後》

《孩子》

《她的碎片》



最佳動畫片：

《世外》

《小蟲蟲大冒險》



最佳動畫短片：

《再見，海浪》

《91次擊碎》

《螳螂》

《工》

《風的前奏》



最佳劇情短片：

《這不是我的牛》

《綠湖》

《膝跳反應》

《疊羅漢》

《兩個女導演》







