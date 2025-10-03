10月新戲速遞｜《風林火山》幕後爆料任賢齊吊頸戲反面、許光漢《他年她日》與袁澧林打破時間界限戀愛

加入最愛專欄 收藏文章

《風林火山》製作近十年，終於在10月1日上映，10月開始第一星期檔期，除了有這套「都巿傳說」出現之外，同是變成「是非電影」，上映數日每天也會出現新的是非新聞、話題度大增。另外本周還有不少猛片，當中《阿凡達》第3集將於年底推出，電影公司近日重映第二集《阿凡達：水之道》3D版讓觀眾先重溫。與此同時，為迎接下星期中秋節來臨，許光漢與袁澧林主演的電影《他年她日》，打破地域、時間界限談戀愛，夠晒浪漫。



1.《阿凡達：水之道》3D版（10月1日至10月8日上映）

電影《阿凡達》（Avatar）當年上映十分轟動，這套史詩級科幻電影，主角相當吸引，場景十分壯麗震撼。第3集《阿凡達：火與燼》（Avatar : Fire And Ash）將會在12月聖誕檔期上映，為了讓大家到時能夠緊貼劇情，電影在10月第一個星期重推第二集《阿凡達：水之道》3D版，讓大家先來重溫。

積舒利Jake Sully與Neytiri在潘多拉星球安定下來後，生兒育女發展大家庭，10多年來過著平靜的生活。不過，突然被人類再度入侵，他們立即逃離家園並投靠以湖奈Ronal 為首的麥格拿族（Metkayina）。他們要學習在水中生活，但Quaritch上校率領大軍窮追猛打，連場連場惡鬥。

2.《他年她日》10月3日上映

由許光漢、袁澧林、陳澤耀、董瑋、陳輝虹、許恩怡等人主演、張艾嘉監製的奇幻愛情電影《他年她日》，故事描述世界在大地震後，慘被一分為二，海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。當來自優日區的安晴（袁澧林 飾）遇見長年區的薯仔（許光漢 飾），可以怎樣能延續他們戀情。

以壯闊視覺特效構建出兩個時空交錯、重力失衡的世界。而且各人的造型夠特別，許光漢更在電影中留有一把長曲頭髮，他會演繹由青少年至老去，於年齡、時間、時空跨度相當大，極具挑戰性。

3.《風林火山》10月1日上映

《風林火山》由金城武、梁家輝、劉青雲、古天樂等人主演，號召力十足，於10月1日上映，遇上半價購票優惠，港澳首日票房有200萬元，內地票房上映兩天，票房則約有2900萬人民幣。同時，電影不斷有很多是非傳出，每日都有新的話題。

繼該電影動作指導熊欣欣在社交平台轉發友人觀看《風林火山》優先場的照片，寫上︰「一個不懂尊重別人的人，心理變態的人的作品，就算我們按合約精神完成了百分之九十的動作，也不值得期待。」疑似隔空罵麥浚龍。最新就有指戲中飾演「啞佬殺手」的著名填詞人黃偉文（Wyman），戲份大量被刪剪之餘，有觀眾看後懷疑他被AI後期換臉，而片尾播出的演員表，黃偉文的名字變成「陳耀文」。

另外，有內幕消息傳出，在圈中人緣甚佳的任賢齊，因拍此戲跟麥浚龍反目。有幕後製作人爆料指出，在其中一幕任賢齊飾演的阿焦被李霧童揭發身份，還被處以絞刑。拍攝前麥浚龍表示已諮詢醫生意見，吊頸10秒內不會出意外。這幕吊頸戲雖有替身演出，不過替身上陣真吊頸超過10秒，有現場人士透露，當時差不多拍攝近1分鐘，替身不斷掙扎，麥浚龍才叫「 Cut」，聞說替身最後要送入醫院。任賢齊知道此事十分憤怒，當日立即拒拍戲。

4.《蓋比的娃娃屋：大電影》10月1日上映

《蓋比的娃娃屋：大電影》(Gabby's Dollhouse: The Movie) 結合真人與動畫元素，經《史力加》、《魔髮精靈》、《無敵貓劍俠8+1條命》團隊炮製，打造出一個充滿可愛貓咪角色的奇幻喜劇世界。蓋比帶著珍貴的娃娃屋，與婆婆一同出發前往「貓藩市」，然而娃娃屋卻落入了古怪貓女維娜（姬絲汀慧 飾）手中，一場刺激過癮的救援行動就此展開，兩婆孫召集所有蓋比貓，趕在為時已晚之前，扭扭耳仔跳跳招牌舞，不惜一切擊退維娜，拯救娃娃屋。

10月1日上映

1《風林火山》

2《窗外是藍星》

3《蓋比的娃娃屋：大電影》

4《阿凡達：水之道》



10月2日上映



1《戲臺》

2《瑪利亞的最後探戈》

3《妖夜慌踪 (4K修復版)》

4《極速一百米》



10月3日上映

1《他年她日》

2《當Meg遇上Ryan》

3《追逐繁星的孩子》

4《言葉之庭》

新戲預告：

6年前39歲的張繼聰拍了電影《金童》，電影定檔於11月21日上映，電影開拍後，張繼聰一直受著不少皮肉之苦。而且由拍攝到上映，他面對很多前所未遇過的經歷。曾幾何時他期望在40歲前，憑這部戲角逐「最佳男主角」，在種種原因下變成泡影，最後就連電影後期也得自掏6位數字資金完成。他希望在電影市道低迷下，不僅為自己有一個交代，也想憑作品鼓勵行內的戰友們，不要輕易放棄，正如電影裏主人翁經常掛在口邊的一句對白：「邊個理由夠厚，就可以企到最後！」

故事講述，10年前的拳擊界張力（張繼聰 飾）是如日中天的「金童」，卻因一場意外失去了自由。10年後他刑滿出獄，遇上從未見面的親生兒子方圓。為了得到方圓母親的遺產，兩父子要一起生活。張力面臨生活困境與情感糾纏，令他的生活再次翻轉。在父子間的矛盾與和解中，張力逐漸找到自己的使命，面對過去在擂台上的陰影，決意再次重拾拳擊夢想，並努力成為兒子的榜樣。







