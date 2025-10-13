59歲關淑怡傳昏迷送院入ICU，90年代曾與王菲齊名，曾離奇墮海、單親媽媽傳奇一生

加入最愛專欄 收藏文章

59歲香港天后關淑怡驚傳在家中突然昏倒，緊急送院後一度入住深切治療部（ICU）搶救，至今仍未脫離險境。其23歲兒子關浚賢接獲消息後，立即從美國趕返香港，與關父連日守候在病房外。據知情人士透露，關淑怡剛完成一場長達數小時的手術，並未脫離危險期。這位90年代叱咤樂壇的天后，以大膽前衛外型及獨特唱腔，曾與王菲、林憶蓮齊名，憑《難得有情人》等經典金曲紅遍樂壇。然而，她的人生比戲劇更戲劇化，從未婚生子、精神狀況傳聞到事業急轉直下，多年來備受爭議，讓不少人為她的才華與命運感到可惜。

家中昏倒緊急送院 手術後情況不樂觀

根據最新消息，關淑怡早前在家中突然昏倒，情況危急下被送往醫院深切治療部搶救。據消息人士透露，她已完成一場長達數小時的手術，但手術後情況並不樂觀，需要在ICU密切監察，至今仍未脫離險境。

其23歲兒子關浚賢原本在美國生活，接獲母親病危消息後火速趕返香港，並與關淑怡父親在ICU病房連夜守候。連日來，關父親及好友輪流在醫院幾乎24小時守候。有傳現時需要依靠儀器維生，情況相當嚴重。

關淑怡唯一公開承認的圈內舊愛、香港演員周文健接受訪問時坦言震驚，他表示是從朋友轉發新聞才知道關淑怡病況，更反問記者：「她發生甚麼？是不是說還進加護病房？」周文健與關淑怡曾交往4年，後來因個性不合分手，他希望關淑怡可以早日康復。

一曲爆紅曾與王菲爭一姐

關淑怡於80年代後期出道，曾參加新秀歌唱比賽但未能入圍，其後遠赴日本參加《Marine Blue音樂節》歌唱比賽奪冠，獲寶麗金唱片公司賞識正式入行。憑著獨特的唱腔及風格，很快在樂壇站穩陣腳，1989年推出的《難得有情人》大碟銷量突破5萬張，成為白金唱片，同年橫掃各大音樂頒獎禮女新人獎。

90年代是關淑怡的黃金時期，《星空下的戀人》、《愛恨纏綿》、《繾綣星光下》等經典金曲紅遍大街小巷。1995年推出的翻唱專輯《EX All Time Favourites》更是好評如潮，以迷幻風格重新演繹《忘記他》、《夢伴》等經典，被譽為「公元2000年內最出色的二十張中文唱片」之一。當時她與王菲、林憶蓮並稱香港三大天后，人氣一度超越王菲。

可惜，1996年與唱片公司約滿後，關淑怡的音樂事業開始走下坡。2001年曾短暫復出。2020年，關淑怡在社交平台宣布退出娛樂圈，聲稱「見識到娛樂圈醜陋一面」，唱片公司「連基本的尊重也沒有」，更將公開帳號轉為私人帳號，近年與圈中友人更幾乎完全斷絕聯繫，連前經理人也表示多年沒有聯絡。

人生比歌更戲劇性

關淑怡多年近年頻頻因精神狀況成為新聞焦點。如2012年在愉景灣碼頭因排隊問題與人起爭執報警；2016年凌晨4時許，與朋友散步時突然跳海游泳，被警方列為「有人情緒不穩」處理；2017年入住愉景灣酒店期間，因不滿酒店政策情緒失控推撞男職員，被判普通襲擊罪成。她亦曾在社交平台留言「不想活」等負面情緒，令人擔心其精神健康。

至於感情生活方面，關淑怡2002年未婚產子震驚娛樂圈，獨力撫養兒子關浚賢至今。多年來她對兒子生父身份保密，外界一度盛傳是曾志偉，但雙方多次否認。直到2014年，她才在Instagram暗示生父是不丹活佛寧波車八世（Zuri Rinpoche 8th），透露對方對兒子不聞不問。她曾在訪問中以「最愛男人」形容兒子生父，指對方聰明博學，但無法給予世俗婚姻，故選擇做單親媽媽。關淑怡坦言要賺錢養兒子，為兒子撐下去，母子相依為命23年，感情深厚。







