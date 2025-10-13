荷李活傳奇謝幕！奧斯卡影后《安妮荷爾》戴安姬頓享年79歲 曾與阿爾柏仙奴、活地亞倫情牽戲裏戲外

加入最愛專欄 收藏文章

奧斯卡影后戴安姬頓（Diane Keaton）於美國時間10月11日在加州家中離世，享年79歲。這位金像影后橫跨逾五十年的演藝生涯，留下了無數經典角色，包括影迷心目中無可替代的《教父》（The Godfather）系列「第一夫人」Kay Adams，以及憑《安妮荷爾》（Annie Hall）榮獲奧斯卡最佳女主角的型格Icon，橫跨半世紀的演藝生涯正式劃下句號。

據美國傳媒報道，戴安姬頓當日早上8時左右由救護車送院，其養女Dexter證實母親死訊，但未有透露具體死因。家人希望外界給予空間處理後事。消息傳出後，荷里活群星紛紛以不同形式悼念這位巨星，均對這位影壇傳奇的離世表示震驚與不捨。

一代Icon落幕：影壇悼念與晚年低調生活

戴安姬頓離世的消息傳出後，震驚全球影壇，無數重量級名人紛紛在社交媒體上表達哀悼。與她合作《安妮荷爾》並曾交往的導演活地亞倫（Woody Allen） ，向媒體透露他對戴安的離世感到「無法形容的悲傷」，並形容她是「世上最善良、最有天賦的演員之一」。《教父》中與她飾演夫婦，並有過一段感情糾葛的影帝阿爾柏仙奴，亦發表聲明讚揚她是一位「極具靈氣和真誠的夥伴」，感謝她帶給自己藝術上的啟發。除此之外，還有《大婆俱樂部》(（The First Wives Club )姊妹高蒂漢恩（Goldie Hawn）及貝蒂米拿（Bette Midler）及18歲就與她合作《一切從心開始》（Marvin's Room）的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等，都以自己方式悼念這位曾經合作過的好夥伴。

事實上，戴安姬頓近年來已甚少公開露面。有消息人士透露，她近月來健康狀況一直不佳。在她離世前不久，其位於洛杉磯的夢想之家曾以極低調的方式掛牌放售，當時已引起不少影迷猜測其健康可能出了狀況。這位影后一直對私生活極為保護，即使在晚年，她的生活細節仍是個謎。然而，從她最後幾年堅持參與慈善活動的片段中，仍能看到她對世界的熱情從未減退。她的離去，讓影迷對其低調的晚年生活更加好奇與不捨。

從《教父》到《安妮荷爾》 半世紀銀幕經典永流傳

戴安姬頓1946年生於洛杉磯，大學輟學後遠赴紐約追夢，從百老匯舞台劇起步。1972年，她獲導演哥普拉（Francis Ford Coppola）賞識，在《教父》中飾演米高（阿爾柏仙奴飾）的女友Kay Adams，清純形象深入民心，更在續集中繼續演出，見證角色從天真少女到黑幫夫人的轉變。

真正讓她登上影后寶座的，是1977年與活地亞倫合作的《安妮荷爾》。這個為她度身訂造的角色（她本名正是Diane Hall），不但為她贏得奧斯卡最佳女主角，片中的中性打扮更掀起時尚革命。白裇衫、大領呔、西裝背心配紳士帽，成為「Annie Hall Look」的經典標誌，影響整個70年代的女性衣著潮流。

除了文青電影，戴安姬頓在商業片同樣出色。90年代的《呷醋外父》（Father of the Bride）展現她的喜劇天份，飾演Steve Martin的太太溫柔又風趣；《大婆俱樂部》與高蒂漢恩、貝蒂米拿的精采對手戲，更成為女性電影經典。2003年與積尼高遜（Jack Nicholson）合演《玩轉男人心》（Something's Gotta Give），58歲的她依然魅力四射，證明女演員不必受年齡限制。

近年她仍然活躍，2018年的《高年級姐妹會》（Book Club）與珍芳達（Jane Seymour Fonda）等老牌女星合作，更在2023年推出續集，直到上年，78歲的她更有新作電影《Summer Camp》及個人第一首音樂作品《FIRST CHRISTMAS》面世，可說是工作到最後一刻。

四度提名奧斯卡 戲假情真終身未嫁

戴安姬頓演藝成就除了1978年憑《安妮荷爾》奪得奧斯卡影后，更先後以《亂世情天》（Reds, 1981）、《一切從心開始》和《玩轉男人心》三度獲提名最佳女主角，2017年更獲頒美國電影學院終身成就獎，肯定她對影壇的貢獻。

銀幕下的戴安姬頓感情生活同樣精采。她與活地亞倫因舞台劇《呆頭鵝》（Play It Again, Sam）結緣，拍拖3年分手後仍保持友誼，8度合作成就影壇佳話；拍《教父》時與阿爾柏仙奴傳出戀情，兩人的銀幕chemistry讓影迷至今仍津津樂道；與華倫比提（Warren Beatty）合作《亂世情天》（Reds）期間也曾相戀。

雖然情史豐富，但戴安姬頓選擇終身不嫁，50多歲時領養女兒Dexter和兒子Duke，專心當單親媽媽。她曾說：「當媽媽徹底改變了我，這幾乎是我人生中最謙卑的經歷。」2008年母親因阿茲海默症離世，她花了15年時間照顧，更寫書紀念：「她是我的一切，讓我懂得如何用生命創造。」

戴安姬頓生前除了演戲，還是出色的導演、攝影師及室內設計師。她執導過電影及MV，更以炒賣豪宅聞名，品味獨到。她曾說：「我不是在演戲，我就是做自己。」這種真我個性，正是她永遠令人懷念的原因。







