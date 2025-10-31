前亞視小生甄志強病逝終年59歲，曾與名媛趙金卿譜忘年戀轟動全城

加入最愛專欄 收藏文章

90年代亞視小生甄志強今年5月曾經在社交平台透露患病入院，經治療之後出院。他的太太方心媛於10月21日發出訃聞指甄志強在上海安詳辭世，終年59歲，未有透露太多詳情，喪禮會低調處理，詳細資料容後公布。甄志強高大威猛形象深入民心，他曾戀上比自己年長23歲的名媛趙金卿，戀情轟動全城，及後二人始終敵不過輿論壓力而分手。

活躍於90年代的甄志強，憑著高大威猛外表成為亞視力捧小生，他曾主演劇集《縱橫天下》、《包青天》、《碧血青天楊家將》和《肥貓正傳》等。在2009年約滿離開亞視後於深圳經營餐館。於在2016年結束上海的生意，回港參與慈善及公益活動；並於2018年創立「香港藝苗會」，以培訓各類演藝文化藝術及體育運動的年青人。

甄志強太太方心媛今日（31日）發訃聞，公告丈夫離世的消息：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤親友；今驟然離別，猶似星隕長河，痛徹心扉。未亡人 方心媛 攜全體家屬隨侍在側。為體念先夫低調謙和之本性，身後事宜將從簡處理。待喪禮儀式之具體日期與地點確定後，將另行公告，敬祈親友靜候。承蒙各界摯友昔日厚愛，謹此叩謝，並祈與眾同念其藝德風範。謹此告之各界關心之親友 伏維尚饗 妻：方心媛 哀告 2025年10月31號 敬啟。」

甄志強在5月時曾經發文透露自己患病，以「危機的出現，往往沒有預警」為題，當時他住在內地醫院，從病房望出窗外，而另外片段中更見到他手部插咗喉管吊鹽水，但經過多日休息及家人照顧，已經可以出院回家。

當年2016年甄志強戀上比他年長23歲的名媛趙金卿，不過這段忘年戀卻因為身份地位懸殊，甄志強更被嘲笑是「二打六」、「軟飯王」，最後他們不堪輿論壓力而結束兩年戀情，而甄志強因太傷心而離開娛樂圈轉戰上海做生意，並展開新生活，更於2018年創立「香港藝苗會」主力培訓各類演藝文化藝術及體育運動的年青人。在2019年又曾製作音樂劇《難兄難弟》。







