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以前的老饕，要食乜，多會認定一個代表性招牌或區域。例如，要食燒鵝，就到深井或鏞記；要食海鮮，就到鯉魚門、西貢、三門仔或流浮山；要歎杏汁豬肺湯，就到陸羽茶室。

今天？大部分既定觀念皆可推翻了。簡單，例如杏汁豬肺湯，我就試過最少三間同陸羽有得揮。其中之一為擺花街碧儷苑。加入粉腸，加重生磨杏仁，更滑更香更濃！

又例如食海鮮及燒鵝。如今，一間搞掂晒，正是樂富中心二期的海鱻城！晚晚排大隊，因門口多個魚缸迫爆全球飛機運到海鮮，當然也有本地貨，陣容絕對比任何一間鯉魚門店更壯觀！

開業三年，口碑轟傳，日日做到冇停手，太多客，自然要「生仔」！今年初開多一間名鵝鱻館，就在鑽石山荷里活廣場。

此處地方較細，魚缸不能太大。冇問題，樂富中心與荷里活廣場只5分鐘車程，預早通知掌門人Andy，乜都可以黃昏前運到，即劏即炮製。你可要求澳洲龍蝦、南非鮑魚、愛爾蘭蟶子、南海野生斑、大灣區奄仔蟹……與及香港人近年情迷的阿拉斯加長腳蟹。

上周帶咗七隻為食鬼殺去，之前，菜單傳來（附圖），睇見已流口水。時辰到，經過門口燒臘檔，「班長和」大叫：「喂，碌Sir，燒鵝同叉燒賣相好鬼正，可否加碼？」

得！再來一碟雙拼！





是晚菜單，睇吓都已流口水。

頂級燒鵝拼叉燒，冇得輸。

此店經理Fanny靚女又精靈，話頭醒尾，帶領成個團隊晚晚車車咁轉應付客人，招呼殷勤周到，如今的中級檔次食肆，相當罕有。

是晚，我早要求Andy搵條野生斑！結果，下午前來相片：「你有口福，剛剛入咗條蘇鼠，唔好味扑我個頭！」

Andy在此行30年，邊會錯吖。果然，蘇鼠一上枱，人人爭住五馬分之，最誇張「富貴May」 唔理成手鑽戒，竟然五爪金龍，攞起條魚骨係咁吮，最終，光脫脫才收工。

愛爾蘭蟶子王，隻隻九吋長。

避風塘炒蟹，勁過「橋底」。

特別推薦此店的燒鵝，好鬼掂！另外，大廚梁耀輝獨門炮製的麻辣豬肺，開業半年已成招牌菜，必試！





陣陣花雕香的豉油雞，用新鮮貨，入口即知。

炒飯見大廚功力，粒粒晶瑩彈牙。

臨尾，甜品主任霍紹球出現，推介個人研發的紅糖冰粉，內裡的冬瓜蓉，清爽微甜。單睇佢個肥嘟嘟身形，真係……介紹乜甜品，你照食一定冇錯！





冬瓜蓉冰粉，肥仔主任心血之作。

大廚梁耀輝、美女經理Fanny及甜品主任霍紹球，團隊精神一流。

鵝鱻館

地址：鑽石山荷里活廣場3樓320 C舖

負責人Fanny （可預先要求想食乜海鮮，要聲明碌Sir粉絲！）

WhatsApp：6800 4160







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