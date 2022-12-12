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灣仔區，有兩間優質老字號，我會定期去欣賞其出品。一為早前介紹過的喜萬年酒樓。另一為隔一條街的杭州酒家。

10多年前，初去後者，對其背景不甚了了。只知大廚吳瑞康就是老闆。此店的招牌，由蜚聲國際大作家金庸題字。查先生肯定不是用錢可以請到的。一問之下，噢！原來，金庸先生為杭州菜老饕，10多年前，當佢聽說灣仔開了一間賣杭州菜的酒家，遂拉埋倪匡一試。結果，被一味東坡肉打動，而倪匡也對紅燒大魚頭讚不絕口。相信，應是幾杯之後，立即大筆一揮。從此，杭州酒家的招牌，就由金庸的墨寶寫成。

杭州酒家招牌乃金庸墨寶。

吳瑞康四代杭州廚師，父親更為天香樓前總廚，功力深厚。而瑞康呢，並非紅褲子出身，早年參軍，直至1993年才申請來港。

吳瑞康來港前是軍人，不是廚師。

可能身體早有杭州菜細胞，故很快上手，成為杭州菜廚師。不過，事業並非大路一條，跌跌宕宕足足10年，才於2005年籌得足夠資金，頂下現今的位置，正正式式經營杭州酒家。

做老闆同時做埋總廚，工作量之大，可以想像。不過，軍人出身就有這種過人能耐——吃得苦中苦！捱下捱下，終於五度獲米芝蓮推薦，成唯一有此榮譽的外省菜館。

身兼老闆與總廚，壓力非比尋常。

雖享負盛譽，但你知我知，由2019至2022年 的大段日子，任何投資飲食業的，都「痛不欲生」，要不斷納空租，真真「會飛都冇用」！

這種惡劣環境下，業內人人被迫參與淘汰賽。根基稍弱的，一間又一間蒸發而去。

但吳瑞康為保信譽，在最惡劣的日子，仍叮囑同事——堅持做好每一道菜，招呼好每一位客人。

捱下捱下，終又見到黎明了。近日，老字號重新晚晚高朋滿座，客人在充滿優雅文藝氣氛的裝修中，齊齊欣賞正宗杭州菜。

每一餐皆令人無比滿足，情緒高漲。

每次晚餐接近尾聲，若果出色的，我例會邀請總廚出來接受掌聲，以示欣賞。這個動作，並非間間做，更非餐餐做 （因未必持久性高水準！ ）。只有一間，可以次次做的，正是杭州酒家。美食家美酒後，人人情緒高漲，必定拉著吳師傅來將歡樂大合照。

好好味，齊合照！右邊是我老友「班長」。

以下幾米菜式，杭州酒家可算獨步香江，推薦大家必試：秘製醬蟹 （膏香肉滑，浸醃功力極高！） ；杭式素雞；臭豆腐（煎炸皆可） ；乾隆大魚頭；東坡肉。

杭州酒家素鵝，滋潤入味，可能是香港之最。

這隻醃蟹，第一件後已經沒法停口。

乾隆大魚頭，顯示昔日黃帝有幾「咀尖」。

「俘虜」金庸的東坡肉。

此店臭豆腐，不可不試。

記住記住記住，每次皆要留肚，因最尾蔥油拌麵，非常精彩！

無論幾飽，都要留肚的蔥油拌麵。

杭州酒家

地址：香港灣仔莊士敦道188號莊士敦廣場一樓

電話：2591-1898，找吳瑞康師傅，聲明LUKE SIR粉絲，情商預訂菜式。







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