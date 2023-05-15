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有啲古語，現代好少人用，但卻是永恆的智慧。例如 — 有志者事竟成。

剛剛，我又見證一個現實例子！

三年前，大量打工仔水深火熱。此時，小弟在《經濟日報》專欄發動一個「 義助年青初創者起飛計劃」。諗住試試一盡綿力幫幫願意奮鬥年青人。

點知……用少少力，原來真係可以幫到有心有力有火年青人起飛，包括做醉鮑魚、烘焙鳳梨酥、經營入口牛肉、開精品西餐、開私房菜、炮製精緻蘿蔔糕……

大部份已企穩，個別更成名牌，客似雲來。

社會復常後，我也不用太積極了，抱著可遇不可求心態，且看可有緣份碰上。

最近，又有嘞！老友「律政毛」乃為食鬼，一歎到好嘢， 必立即飛身相告。

「碌Sir，有間餐廳你一定要試。女主人只得廿多歲，幾年前城市大學化學系畢業，對鑽研廚技，有燃燒的沖天熱誠（Burning Desire），名鄧紫欣KOBE。畀個時間介紹你識！」

講到咁勁，當然去啦。尤其是專業瞓身的年青創業者。

此店名Off Town Kitchen，已經開咗三年，意即……經歷過唔准營業及疫情期拍烏蠅日子的「地獄測試」。

細細間，只可坐16人，真係一嘢已卜爆。如今週末，起碼要排一個月以上。市場冇符碌，點解會咁？

單講Kobe獨家炮製的兩味招牌菜，已令我服晒。第一味為鎮店之寶——法國皇帝威靈頓牛扒。酥皮鬆軟香脆。一口咬落，半生熟的頂級新西蘭牛柳，嫩滑多汁，肯定勝過不少五星酒店扒房，此乃小弟試過最正斗的。入口便知龍與鳳，絕不需要任何形容去吹捧。

我吃過的最高段數威靈頓皇帝牛扒

第二道彈離贏的，為西班牙奶豬。上枱時，無需出刀，只需用一隻瓷碟，輕輕鎅幾下豬身， 已可分成八大件。其皮肉軟綿綿程度，真的是「吹彈即破」。吃此奶豬，一定要用手，豪情地往嘴裏送，然後緊閉雙目，享受奶豬油在口腔慢慢溶化的快感。

鎮店之寶，這隻焗奶豬的皮，吹彈即破。

用碟已經可以輕輕鎅開

「 Kobe，究竟用乜秘方，可以將一隻小乳豬弄到這個神級水平？」

「碌Sir，嘻嘻，好多功夫㗎 ！要用足五天才能炮製到呢個境界！首先，要選購適當日數的奶豬。抵港後，必須當佢係公主，浸熱水浴，修甲，磨砂，做Spa，然後抹身，風乾曬太陽，經過多項程序，才有呢種肉質及口感！」

每味出品，無論咸甜，皆強調視覺享受

3，這個阿爾薩斯四方薄餅，勁薄，用新鮮酸忌廉

這個芝士泡泡，須尊貴客人預訂才會做

這個追夢的小妮子，絕不簡單。最難得，有義氣！疫情期時雖蝕大本，仍為維持一班員工生計，咬咬牙頂頂頂。終於，守得雲開見月明喇！

Off Town Kitchen

地址：香港西營盤高街21號

電話： 29888 8124







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