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食，乃人生一大享受。再者，通過食，可交朋友，深化關係。因在美酒佳餚交熾中，感情特別快融合，隔膜易打通。

我肥碌乃為食鬼，故不停食。自己食之外，更通知全世界，凡有新發現，煩火速通知，我第一身試過好的話，就會再帶不同組別饞嘴族，輪流去欣賞。這個「輪流」，通常會用上三個月，密集式幫襯十次八次。



美食美酒增進老友感情，大家已經「奔七」，食一餐賺一餐！

故此，經常被老婆大人窒：「你呀，餐餐遇上新店就食呀食，食足三個月，厭唔厭㗎 ？」厭？ 唔會。不過，的確食一個老友round之後，會先停半年再去。

上月，「為食敢死隊」成員許律師帶路，殺去九龍城獅子石道一間絕不起眼西餐廳，歎其私房菜。

小弟多年出出入入此處，從未發現呢間Chaplin Restaurant，因門面用墨綠色，冇發光招牌，非常低調，就似歐洲小鎮餐館，默默地等知音人欣賞。



Chaplin 的外貌低調，完全「不香港」，充滿歐洲feel。

主持人名Elisa，早前任職五星大酒店管理層，故對餐館的設計、佈置、氣氛、擺設，全部有所堅持，絕對不似附近的街坊西餐廳。



女主人Elisa 曾是大酒店管理層，事事要求高水準。

這間私房菜架步，凡我帶人來，一入，個個都會——Wow的一聲，因有點意想不到。

歐洲品味傢俬，經典樂曲由天而降。未開餐時，大家可以手持紅白酒悠悠閒閒輕談淺酌，鬆弛又快樂。

此店的出品，有似標準五星級扒房，全部上枱的，皆仔細擺設，碟碟令你有打卡慾念，未食已眼睛先享受。



踏入其私房菜架步，別有天地。

「各位，這處不會有盡你想食的一切，但冇問題，只要你預先通知，我自會找到。」Elisa輕快地作出承諾。

這晚正是，「法律許」要求食愛爾蘭生蠔，得！立即空運兩打，入口時充滿新鮮海水味。



只要預早要求，最肥美的愛爾蘭生蠔也可以安排到。

其實，對住一味又一味上枱的心血作品，真是有點「唔捨得食」感覺。

一餐既罷，你問我最難忘邊個菜式，正是入口便要閉目欣賞的封門柳，肉汁豐盈，牛肉味濃得很，纖維軟綿綿，慢慢咀嚼，全部化開，半點渣滓都冇。



烤封門柳，極品級數。

由頭盤開始到甜品，加上整體氣氛，我會評九十分以上，乃近期大發現，故已帶三組人欣賞，陸續有來。



每味菜式，皆充滿視覺享受。

你一定問：「碌sir，貴唔貴？」

一句講晒：「Value For Money ！」Total Experience有點超值。

Chaplin Restaurant

地址：九龍城獅子石道22號

電話：9388 4423







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