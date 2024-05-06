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炮製一頓完美的晚飯，絕對不易，很多細節必須顧及。

理所當然是地方清潔衛生（尤其洗手間），裝修設計有心思，營造出悠閒親切的氣氛；招呼方面，必須專業有禮；然後，最重要是上枱的食物，用料如何？醃功如何？擺設如何？廚技如何？全部要一絲不苟。

此外，就是在晚餐日子之前，主人家及賓客，應收到完全的菜單，令大家有所期待，也知道應該帶甚麼酒以作配合。

菜單，我肥碌見過千百張，有的騎呢到用拍紙簿撕下一頁就寫；有的就好似鬼畫符，根本唔知佢內容；有的平鋪直敍，毫無想像力；有的呢，剛剛與平鋪直敍相反，作到天花龍鳳，完全難測究竟菜式係乜？

最近，終於遇上一張可以留念並封膠的菜單，正是「碧儷苑」負責人用精緻書法寫下的一張，旁邊更有水墨畫，簡直是藝術之作。

單看菜單，已知此店有一絲不苟的追求。

菜單如此用心寫及畫，可以反映主事人何其認真。推想下去，晚餐上枱的菜式，又怎會令人失望呢？

果然，先上的凍馬友，雖細細條，但油脂超豐盛，入口甘香肥美，咦，點解要去皮呀？

這條來自台灣的馬友，雖細細條，但肥美甘香，油脂豐盛。

「碌Sir，你地打完卡之後，我會將皮拿入廚房炸脆，送酒效果一流㗎。」經理Ben哥提議。

碧儷苑孖寶為樓面大將軍Ben哥，廚房統帥則為寶哥，兩人拍住上，專做高級創意粵菜，味味入口時，皆覺有心思。

碧儷苑兩靈魂，左邊是廚神寶哥，右邊是樓面統帥Ben 哥。

是晚不時不食，剛剛是法國白露筍大熱季節，再上枱的是法國白露筍伴新鮮北寄貝，將歐洲及日本風情混合，再加中式煮法，配之以冰凍白酒，在座者各友情，立即有所提升。這就顯示出，任何關係建立（人與人至國與國），美酒美食正是最強而有力的催化劑。

白露筍In Season ，冇得頂！

碧儷苑並不走高價路線，只強調用料靚加用心做。例如另一道泰椒花甲炒滑蛋，極度香滑，用的蛋，當然優質，但更重要是火候控制，須極度精準，因稍一過火，無論花甲或炒蛋，也會變粗變韌，效果相反。

花甲王炒滑蛋，看似簡單，暗藏極級功力。

小弟乃牛迷，故訂菜時，早早要求Ben哥提供正斗牛肉，並指定不可用急凍或冰鮮貨。

「冇問題，包我身上！」

講得出做得到，結果，當晚的高潮正是睇落已流口水的蜂蜜雲腿伴白灼本地鮮牛頸脊，牛肉上枱時七成熟，嫩紅血水輕滲，雲腿也是高檔貨式，一啖牛肉一啖法國名釀，再來一件雲腿又再灌啖美酒⋯⋯。

鮮嫩牛頸脊配優質火腿，再來啖法國紅酒，怎能不醉？

是晚食神降臨，套用食家輝哥形容——真係感動到喊！

祝願大家有機會試到同一水準。但請記住，廚師是藝術家，要弄出完美的一頓，必須混合天時地利人和N咁多因素㗎！

碧儷苑·精點粵菜

地址：香港中環擺花街一號廣場一樓

電話：2788-2683







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