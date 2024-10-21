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久聞北角堡壘街的「人人和平」燒臘相當正，尤其蜂蜜半肥瘦焦燶叉燒。

香港人，個個是「叉燒專家」，由街邊茶記到集團式快餐館，再到五星酒店中菜廳，全部皆有。正是入口便知龍與鳳，冇得呃！你用甚麼質素豬肉，邊個部位，醃功燒功如何，全部極易分出高手低手。故此，一碟叉燒，可賣幾十蚊，也可賣幾百蚊，視乎顧客的要求。

我肥碌也是叉燒狂，至今認為全香港最正斗叉燒，三間——甘棠燒鵝、船記及滿貫廳，之外，六國飯店粵軒也相當好。

終於試埋「人人和平」的出品，與上述四間相比，有些少距離，合理，因原本是茶餐廳格局，有此水準，已算超班及Value For Money（$160）。「彩蛋」是呢碟叉燒的配角，帶來意外驚喜，正是伴碟的蜜糖豆，坊間少見，小弟嗜酒，口味傾向濃，有這堆甜豆伴酒，真一樂也。

香港人個個叉燒專家，目測已可分高低。人人和平出品，中上水平，但伴碟的蜜豆則頂瓜瓜。

九隻為食鬼呢餐大吃大喝，試勻招牌菜，平均質素全部中上，燒臘除叉燒外，堂剪醬燒手抓小乳豬及荔枝柴燒雛鵝，也顯出師傅不凡功力，絕非一般茶餐廳水平，難怪「人人和平」可以單賣燒味已街知巷聞，如今，租埋隔離大鋪開枝散葉。

堂剪乳豬及燒雛鵝也高水準，但未算頂級。

台灣樱花蝦炒麵有齊色香味。

食食吓，見到一位熟口熟面男士經過，咦，佢咪老闆許傳偉（Mansfield）？以前讀過佢訪問，略知背景，他在堡壘街長大，故對此區感情特別深厚，尤其關心區內長者。疫情爆發期，老人家感染及死亡率特高。Mansfield自發募集大群義工及善長，捐出千計檢測包及防疫物資，送去老人院舍。此外，又關顧到不便外出購物的老人家，將罐頭白米送上門。這種感情互動，令人人和平建立起「良心店」形象，特多有人心不只為食物越區光顧。

人人和平英文店名《Hoper’s Base》，有心人的設計。

許老闆除「人人和平」之外，對面又經營一間提供瑞士菜及意大利菜的餐廳Gotthard Base，我膽粗粗問：「Mansfield，今晚可否來次Fusion Dinner，提供兩味 Gotthard Base 招牌出品？」

「得！」回應一聲即轉身過對面，廿分鐘後，經理送上兩味西菜，一為香噴噴旳焗蘇格蘭蟶子王。蒜蓉或豉汁蒸食得多，呢款用菠菜蓉加芝士焗的做法，又是另一境界，齋食可能有點膩，所以，加上旁邊的檸檬一唧，將汁潑上，即加添清香消滯神效。

焗蘇格蘭蟶子王，西式造法，加鮮檸檬汁，入口Wonderful！

講都唔信，全晚最深刻印象，最多為食鬼叫好的，並非人人和平招牌菜（雖然已相當出色），而是驟眼看來像油條的 Churros，一啖咬落，好味到死得人！本來，個肚已經飽到上心口，但這條「鬼佬油炸鬼」真厲害，內裏又香又甜又綿又……的，究竟係乜？真真冇研究之至，總之，就是全晚的神來之筆，你必須一試，勁好味！

全晚最精彩為人人和平獨門暗器「鬼佬油炸鬼」，一啖之後無法停下來。

人人和平

地址：北角堡壘街六號A地下

電話：2570-8616







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