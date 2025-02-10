加入最愛專欄 收藏文章

搵食，乃我肥碌終身志業。但一個人知得幾多？故此，早早通傳一眾老友，凡發現好嘢，唔該火速通知，因為我有幾百「為食老友」加社交平台上無數「為食粉絲」，個個視我為「美食燈塔」。

去年尾，在長沙灣開中小企的江氏姊妹介紹：「碌Sir，我地公司附近有間潮州菜，名《梅花邨小館》，老闆兼大廚謝苑君，綽號四哥，廚功不俗，遇到尖咀客人預訂，佢可以整乜都得㗎！」

「咁勁？好，咁就試吓。嗱，唔好同我慳，考考佢幾味，包括：清蒸野生斑翅、鹵水鵝肝大拼盤加墨魚、杏汁豬肺湯加豬雜，其他由佢發辦，十人一枱。」

日子到，操去，四哥非常好笑容，大快活性格，樓面負責人名威哥，統領大軍，服務頭頭是道，現今香港地工廠區，少見！

大廚兼老闆四哥笑容可掬，毫無傲氣與霸氣。

睇睇指定菜式之外有乜食先。咦，考功夫喎，另有生拆肉釀蟹鉗、潮式脫殼凍瀨尿蝦、客家煎釀豆腐、鹹魚香煎肉餅……

得唔得？先睇個Presentation，有圖有真相，大家認為呢？論賣相，除杏汁湯普普通通外，全部好得。

先講指定的清蒸野生斑翅，乃小弟食過最正的，原來四哥竟搜羅到澳洲野生老鼠斑翅，層皮的骨膠原厚過我面皮，一（口趙）黐牙，真厲害，立即愛上，單單呢味已吸引到即扑鎚下餐。

全晚高潮……清蒸野生老鼠斑翅！

杏汁豬肺湯乃陸羽茶室名牌出品，如今不少酒家都照做，水準接近。小弟要求加豬雜，又是另一境界，大家不妨試試。

杏汁豬什湯，一碗絕不夠喉。

滷水大拼盤質素相當高，但與一線潮州店比較，仍差半線，因要搵到最肥美的獅頭鵝，難道絕高。

粉肝墨魚鹵鵝拼盆，見到都流口水。

歎完三味指定菜式後，首先來碟凍瀨尿蝦。呢味嘢好蝦人食，試過在鯉魚門見朋友食到成口血，梅花邨勁細心，先將殼拆鬆，再砌回原形，客人食時，輕輕一抽可以成條肉拉出，一啖入口，無比鮮味，必試。

光閃閃瀬尿蝦，肉身一抽全條拉出，鮮味頂透。

生拆肉釀蟹鉗，不是太多酒家肯做，一來是「功夫竇」，非常揼時間揼功夫，成本又高，你賣得幾錢一隻？四哥願做，證明佢想表演多過想賺錢，此乃小弟食過最好的一隻。

我食過最正的釀蟹鉗。

原來，四哥出身並非做潮州菜，而是做客家菜。香港客家菜曾大行其道，如今全部式微，點解？因太草根，賣唔起價，難頂昂貴舖租，之外，也欠變化，於是執吓一間執吓又一間。

是晚四哥表演客家煎釀豆腐及鹹魚煎肉餅，水準遠高於我童年留下的印象。

歎鹹魚煎肉餅，絕不能缺美酒。

一餐既罷，豎起拇指讚聲——冇得頂！即訂樓上全層帶七十位「為食老友」來開年。

四哥泡製一圍水準正到飛起，咁七圍呢？當然冇百份百，但仍去到九成，收晒貨啦。

再班七十「為食粉絲」殺去，個個樂不可支，食到舐舐脷。

此店外型低調，入口窄窄，唔多起眼。

梅花邨小館

地址：九龍長沙灣青山道460號

電話：2650 9668







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇