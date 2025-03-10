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肥碌大食遊 - 曾智華

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2025-03-10Photo: 相片由作者提供

Eva姐炸蠔餅

#尖沙咀 #蠔餅 #尖沙咀美食 #潮州菜 #食家之選

　　有一位名震香港的大廚S哥，經常掛口邊名言：「做食肆，一定要有自家『拳頭菜』，最好無人識做，至少，無人做得好過你！」

 

　　佢口中的「拳頭菜」，等於「招牌菜」，任何廚師行走江湖，要成功，要做大哥大，必須精心研發出三兩款「拳頭菜」。

 

　　最近，正正遇上一間有「拳頭菜」的菜館，名《華苑潮州閣》，帶我去者為行政會議成員，小弟中學師兄林健鋒。

 

　　近月，尖沙咀又再旺起來，因再有不少內地及東南亞客湧到，多數聚在北京道、廣東道、加連威老道及金馬倫道一帶。小弟乃逆流大叔，專與人潮反方向，故此，香港邊處旺，邊處無我影蹤。

 

　　不過，鋒哥引路的目標菜館，正位於北京道一座舊大廈內，無法，去就去啦。

 

　　電梯門一開，已覺極濃厚的六七十年代氣氛湧出，可能是設計師刻意啩，總之就似走咗入時光隧道，枱枱凳凳甚至掛畫，皆充滿懷舊味道。

 

　　此店極旺，幾乎每「吋」空間皆擺滿枱，大家光顧時要有心理準備。

 


華苑潮州閣懷舊味十足，似半世紀前菜館。

 

　　為寫此稿，我食足兩餐，一餐跟鋒哥，一餐帶全家，決心試多幾味再介紹。

 

　　華苑出品水準中上，例如鵝粉肝、沙茶牛肉河粉、反沙芋、鹵水大腸、炸普寧豆腐，全部收晒貨。

 

　　另有幾味則去到高級水平，包括炸雙棗（香噴噴蝦棗蟹棗） 、清湯汕頭牛丸（堅手打，日日汕頭運到，香港難尋）、水瓜魚肚煲（魚肚軟似棉花，盡收湯底精華）、鮮茨實百合煲（入口即溶，店主標榜不可不點）、煎韮菜粿（經典潮州菜，一咬銷魂）。

 


炸雙棗酥脆香噴噴，下酒無以尚之。

 


水瓜魚肚湯，好味飲不停。

 


鹵水鵝肝掌翼，後者略嫌瘦，但味道則正。

 


正宗韮菜棵，啖啖銷魂。

 

　　老友，一間菜館，有如此多高水準出品，已算難得，咁，邊味屬「拳頭菜」呢？正正是此店老闆娘Eva姐的拿手好戲——Eva姐炸蠔餅。

 


Eva 姐炸蠔餅，「拳頭菜」也。

 

　　蠔餅，幾乎每間潮州店皆有，一如廣東菜中的干炒牛河及楊州炒飯，個個廚都識做，但香港人，入口便知其功力，好難呃也。

 

　　煎或炸蠔餅又如何，靈魂有三，你個粉漿得唔得？你的蠔仔是否新鮮肥嘟嘟靚貨？另外，你的煎炸功力有幾高？尤其潮州老饕，入口便知龍與鳳，出品是小學雞級數或是教授級數，一咬就知。

 

　　鋒哥有請Eva姐出手，聲明由佢出手會特別正。

 

　　「碌Sir，無嘅，日日拳不離手，做得多，自然掌握竅門，加上我汕頭有人脈，能取得最正貨，只要煎炸時間拿捏精準，效果一定好。」Eva 姐氣場滿滿解釋。

 


這裡是Eva姐的王國。

 

　　咁鬼好味，臨走當然速速拍照留念，定下日期，再拉四十隻為食鬼來歎番餐。

 

華苑潮州閣

地址：尖沙咀北京道五十七號國都大廈二樓

電話：2114 0889

 

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