楊啟明廚技真Amazing

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《肥碌大食遊》不知不覺面世超過兩年半，最近翻查介紹過的菜系，發覺大部份為中國菜，西餐雖有但不多。

咦，點解冇東南亞菜的呢？

剛剛上周要請美麗婆婆歌手Dorinda Ma晚餐，答謝佢為我開咗兩場迷你演唱會，令小弟的樂迷老友如痴如醉。好！一於搵間有貴賓房的東南亞餐廳。

搵呀搵，腦內「叮」一聲，咦，好耐未去過窩打老道城景國際酒店的Amazing Restaurant喎。

餐廳設計極具熱帶風情，充滿渡假感覺。

以前做港台，約人傾合作，多到此處，因近地鐵站口，泊車容易，地方明亮招呼好，非繁忙時段相當寧靜坐得舒服。不過，東南亞菜始終不可經常食，故退休後再加上幾年前的疫情，已再甚少踏足。

人講人緣食講食緣，又突然想起此餐廳，立即去電睇睇酒店老總Simon是否仍在揸fit。好彩，原來佢全部班底仍在，包括經理Maggie，咁就掂晒，單刀直入：「Simon哥，麻煩替我度張十二人菜單，最緊要好食呀！」

日子到，大隊人馬操去，果然是酒店服務水平，枱面早早擺好紅白酒及香檳杯，整齊悅目。齊人，逐一上菜。

先來個芭堤雅小食拼盤，每四位一份，包括先開開胃的柚子沙律酸辣去骨鳳爪、炸蝦餅、素春卷、鬱金香燒雞鎚。

頭盤上枱香噴噴，先聲奪人。

七十年代去過芭堤雅多次，貪佢平。後來有少少討厭，因觸目皆是猥瑣的上年紀外籍男士，通常左擁右抱，或男或女，都是庸姿俗粉的，感覺不太舒服。

記憶所及芭堤雅也冇乜好味食物，起碼全無今晚晚餐水準也。

泰式蠔餅，白酒良伴。

全晚一致叫好為黃咖喱炒肉蟹，咖喱汁調味一流。起初，服務員Grace每人派一對手套，方便拆蟹。點知，哈哈，奇景，食到未及三份一，全台人紛紛脫掉手套。點解？因個個話咖喱汁太好味，要啜手指，如此，豈可隔住膠手套呢！

更誇張，在坐三位女士要求外賣盒，將剩下的汁包起，話帶回家翌日晚餐撈飯用。

全晚高潮，令人人吮手指的黃咖喱炒蟹。

Amazing大廚出品也強調視覺享受，當晚兩味，正是未知打唔打得時，上枱已先聲奪人，一為火焰燒雞。肥雞戙篤企上枱後，由Maggie點火，即時令我肥碌諗起鄭少秋名曲《熊熊聖火》，熱力逼人，嗱嗱臨用手撕下雞髀往嘴裏送，過其大杯酒大塊肉癮。

經理Maggie 玩火焰雞似在變魔術。

臨尾的甜品盤，也是人人搶著打卡，因恍似成盤由天而降，騰雲駕霧也。

甜品拼盆似由天而降。

呢餐太正，不能不邀請大廚出來起立致敬，原來大名楊啟明Ricky，如此富有心思的廚藝，好快必定再見。

是晚主角為美麗婆婆歌手Dorinda （戴帽那位），聲線迷人，我專誠感謝佢為朋友們演出。

小小提示，欲嚐美食，處處皆如是，早早預訂，給予師傅足夠時間準備，才有這種水平呀！

Amazing

地址：油麻地窩打老道23號城景國際大堂

電話： 2783 3268







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