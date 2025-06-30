志成小館相當「摯誠」

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對於尋覓美食，我肥碌有一股永遠向前，永不停步的鍥而不捨精神。

經常聽見人呻——香港，愈來愈少好嘢食啦。

錯錯錯，錯得離晒大譜！香港出色廚師及餐館，日日冒出，問題是，你有冇努力去尋找？又或有幸遇上？尋覓美食一如任何成功，絕不會天掉下來，必定要積極主動出擊。小弟方法，與大群為食老友組成「為食網」，各自四出發掘，一有發現，立即互傳信息。



小弟四十多年前結識美食家輝哥（右），從此變為為食鬼。

呢呢，上周又有料到，老友「救火K」乃為食到爆一族，晚晚出街蒲，由地痞餐館到五星酒店，皆在其雷達偵測範圍。

「碌sir，有間好嘢你要試，在尖沙咀漆咸道，名志成小館，唔多起眼兼要行上二樓，故開業幾個月非太多人知，但大廚余志惠廚功相當高，你試過唔好就拆我招牌啦。」



尋尋覓覓，又俾我搵到間出品質素極出色的菜館。

好！小弟全家每逢週日就要出外開餐，因菲傭姐姐放假無人煮飯，立即訂位先。

此店果然唔易搵，兼且外型普通，一問之下，原來上手做唔住，既有齊一切架生設備，於是，兩位師傅決定接手，自立門戶創業。創業，絕對不易，加上冇人識，故此頭兩個月蝕得好「金」。

幸而，香港為食鬼無數，你有料，自然有口碑，然後一傳十、十傳百。

準時一家五口殺到，點咗幾味招牌菜式，試大廚段數。包括：豉油王雞腸、雲腿蝦多士、騰椒膏蟹蒸肉餅、蝦球炒粉絲煲、脆皮牛腩、炸子雞、蒸盤龍大鱔及三十年陳皮紅豆沙。

歎完，結論是五個字——專業水準高。

立即請出廚師，咦⋯⋯ 教書先生多過似廚師喎，斯斯文文陰聲細氣戴眼鏡。點解佢廚功可以咁勁？原來入廚二十多年外，最重要，曾在家全七福任職。



家全七福為飲食界少林寺，能夠跟隨徐維均大師而出身於此的，就有如「飲食大學院士」，功力有曬保証。



余師傅斯斯文文，似學者多過似「廚房佬」。

眾所周知，七福出品水準，最緊張為佢老闆徐維均。徐老先生自己入廚五十多年，乃前福臨門大股東兼主理人，對一切菜式出品，有極高要求，當然，對旗下廚師水平，也如是。總之，你打過佢工，過到佢關，就等於攞到飲食業的院士，肯定武功高強。

是晚，所有菜式味味皆精，尤其隻手吊炸子雞，已去到極品級數，足以獨步香港。



油光閃閃手吊炸子雞，獨步香江之作。

另一發現，為志成全用高質素食材。師傅話：「全部我親自到街市揀，兼且，賣唔晒食物會放棄或做員工福食，絕不拿來奉客，以免影響出品水準。」

當晚吃另一全場叫好為膏蟹蒸肉餅，蟹汁加肉汁，鮮味無比，立即人人叫白飯，一邊撈一邊嘆，久未遇上如此正斗味道也。



第一次食志成小館的騰椒膏蟹蒸肉餅，有點驚艷感覺。



這條盤龍鱔，食出奇高功力。



雲腿蝦多士，非常靚仔。



豉油王雞腸，有無令你流口水？



單尾豉油王炒麵也被掃清光，半條無剩。



裝修不高檔，但有味道。

志成小館

地址：尖沙咀漆咸道南71號一樓

電話：6230 9498







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